انطلاق جولة محادثات سابعة بين أمريكا وطالبان بالدوحة هذا الأسبوع

نفلت وسائل إعلام أفغانية عن مصادر مطلعة أن الجولة السابعة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ستعقد هذا الأسبوع في الدوحة.

أربع قضايا رئيسية:

نقل موقع تولو نيوز الأفغاني نقلا عن المصادر قولها إنه من المحتمل أن يتفق الجانبان هذه المرة على واحدة أو اثنتين من القضايا الأربع الرئيسية التي يجري النقاش بشأنها وهي:

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

ضمانات مكافحة الإرهاب

وقف إطلاق النار

المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

كانت هذه هي القضايا الرئيسية الأربع التي جرى النقاش حولها في الجولات الست بين كبير المفاوضين الأمريكيين زلماي خليل زاد وقيادات طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

التفاصيل:

قالت مصادر مطلعة يوم السبت إن طالبان ستحصل على "عدد من الامتيازات" في هذه الجولة من المحادثات.

المحلل السياسي الأفغاني وحيد مزهدا قال إن الأمريكيين قرروا "منح طالبان بعض الامتيازات بهدف إخراج المفاوضات من الوضع الحالي".

محادثات في النرويج:

قالت المصادر إن اجتماعا آخر حول السلام الأفغاني سيعقد في النرويج بعد محادثات الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة.

خليل زاد قال في تغريدة يوم الجمعة إن النرويج لديها تاريخ طويل من مساعدة أفغانستان كما تتمتع بخبرة كبيرة في تسهيل المفاوضات، وإن مفاوضات السلام بين الأطراف الأفغانية يمكن أن تستفيد من دعم النرويج.

خلفية: