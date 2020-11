إسرائيل تؤجل الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية للسلام

أعلن مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن بلاده ربما تؤجل الإعلان عن "صفقة القرن" حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

تأجيل صفقة القرن:

مؤتمر البحرين

As I told reporters after the @Jerusalem_Post Convention in NYC, Israel will be represented at Bahrain economic workshop in a way that will be decided later on. Israel has the ability to contribute to the development of the region with technology, enovation and other ways.

