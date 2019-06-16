إسرائيل تؤجل الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية للسلام

أعلن مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن بلاده ربما تؤجل الإعلان عن "صفقة القرن" حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

تأجيل صفقة القرن:

غرينبلات قال خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في نيويورك، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "كانت ستصدر الخطة خلال الصيف، لو لم تدع إسرائيل إلى إجراء انتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل".

غرينبلات: لم نتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم التأجيل في الوقت الراهن، وربما حتى السادس من نوفمبر.

غرينبلات: أعتقد أن المنطق يقول إنه إذا أردنا الانتظار حتى يجري تشكيل حكومة (إسرائيلية) جديدة، فعلينا فعلاً الانتظار، حتى 6 نوفمبر، لكننا سنقرر ذلك بعد البحرين (مؤتمر المنامة).

لدى سؤاله عن مقابلة سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان مع صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قال فيها إن تل أبيب لها الحق في ضم بعض أجزاء الضفة الغربية المحتلة، قال غرينبلات: "أعتقد أنه قالها (الكلمات) بشكل رائع، وأنا أؤيد تعليقه".

تسبب فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة الشهر الماضي في الدعوة إلى انتخابات عامة، من المقرر إجراؤها في 17 سبتمبر/ أيلول.

مؤتمر البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال في تصريحات لقناة محلية إن بلاده ستشارك في المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة في البحرين الأسبوع المقبل في إطار خطة "صفقة القرن".

في وقت لاحق قال كاتس في تغريدة على تويتر إن التمثيل الإسرائيلي في المؤتمر لم يتقرر بعد.

As I told reporters after the @Jerusalem_Post Convention in NYC, Israel will be represented at Bahrain economic workshop in a way that will be decided later on. Israel has the ability to contribute to the development of the region with technology, enovation and other ways. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 16, 2019