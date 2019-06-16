أردوغان عن "غاز شرق المتوسط": سنواصل التنقيب وسنحمي سفننا

تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، بأن تركيا "ستحمي بكل ما تمتلك من قوة" سفنها الناشطة في أعمال تنقيب شرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول.

تركيا لديها 4 سفن شرقي المتوسط اثنتان للتنقيب واثنتان للحفر:

قال أردوغان إنه "إذا كان هناك من يرى حتى اليوم عمليات التنقيب عن الطاقة شرق المتوسط كمجرد شجارٍ بسيط على الغاز والنفط، فإنه لا يفهم في هذه الشؤون على الإطلاق".

استطرد: "نحن نواصل وسنواصل عمليات التنقيب في المساحات المخصصة لنا داخل المناطق الاقتصادية الخالصة في مياه شرق المتوسط".

بيّن أن تركيا لديها حاليا 4 سفن شرقي المتوسط؛ اثنتان للتنقيب واثنتان للحفر، بعد أن كانت تعاني مشاكل كثيرة في السابق بسبب صعوبة استئجار السفن، وهي اليوم تجري عملياتها بسفنها الخاصة.

تابع الرئيس أردوغان: "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة شرق المتوسط تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".

تطرق إلى قرار إدارة قبرص الرومية بشأن اعتقال طواقم السفن التركية، قائلا: "يقولون إنهم أصدروا تعليمات لاعتقال طواقم السفن التركية شرق المتوسط.. لن تنالوا مرادكم".

أردف: "إننا نتواجد شرقي المتوسط بقواتنا المسلحة وجميع إمكاناتنا، وحماية هذه الطواقم مهمتنا، وعملياتنا متواصلة حتى النهاية ومن دون انقطاع".

أكد الرئيس أردوغان أن تركيا اختارت طريق الكفاح من أجل مصالحها، وليس الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولها بصمت.

على صعيد آخر أشار أردوغان إلى أن التطورات التي تشهدها فلسطين وليبيا والعراق وإيران والخليج "ليست مجرد صراعات محلية".

أضاف: "انتبهوا نحن جمهورية تركيا ولسنا دولة قبلية، علينا أن ندرك ذلك جيدًا.. فتاريخنا يعود إلى 2200 عام أي أنه ليس تاريخا عاديا".

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