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وقفة تضامنية مع "الحلبي" صاحب أطول محاكمات في سجون الاحتلال (صور)

لأسير محمد الحلبي عرض 119 مرة على محاكم الاحتلال خلال سنوات اعتقاله الثلاث
لأسير محمد الحلبي عرض 119 مرة على محاكم الاحتلال خلال سنوات اعتقاله الثلاث
15/6/2019

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت، في وقفة تضامنا مع مدير عمليات منظمة "الرؤية العالمية" في القطاع، محمد الحلبي، المعتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 سنوات.

شارك في الوقفة الأطفال والجرحى وممثلو مؤسسات الأسرى والمجتمع المدني في قطاع غزة، وأبناؤه الأربعة الذين عبروا عن حزنهم الشديد إزاء مماطلة قوات الاحتلال في الإفراج عن والدهم، رغم خوضه 119 جلسة محاكمة، وطالب أبناؤه بضرورة إخلاء سبيله والإفراج عنه.

من هو محمد الحلبي؟

الأسير محمد الحلبي (41 عاما)، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حصل على شهادة في الهندسة المدنية، متزوج ولديه خمسة أبناء، واعتقل خلال تنقله عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، في 15 من يونيو/حزيران 2016، وهو مسجون حالياً في معتقل ريمون.

الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله منصب مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة، دخل عامه الثالث داخل السجون الإسرائيلية من دون حكم قضائي، وتم عرضه خلال هذه الأعوام أكثر من 119 مرة على محاكم الاحتلال.

سلطات الاحتلال تحتجز الحلبي بتهمة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة التي كان يديرها لصالح فصائل فلسطينية، من دون وجود أي دليل مادي ولا ثبوت تهمة قانونية ضده.

خلفيات:

وزارة الشؤون الخارجية في أستراليا أعلنت في 22 من مارس/آذار الماضي أن فحصا قامت به لمؤسسة الرؤية العالمية أثبت أن الاتهامات الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة حركة حماس.

تعرّف مؤسسة الرؤية العالمية، نفسها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بأنها منظمة مسيحية عالمية، تكرس جهدها لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.

 

لأسير محمد الحلبي عرض 119 مرة على محاكم الاحتلال خلال سنوات اعتقاله الثلاث

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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