هجوما خليج عمان يسببان انقساما بين ترمب ومساعديه بشأن إيران

تبذل الإدارة الأمريكية التي تبدو منقسمة بين صقورها المتشددين والرئيس دونالد ترمب الذي يخشى إغراق بلده في حرب أخرى بلا نهاية، جهودا شاقة لتحديد استراتيجيتها حيال إيران.

ترمب بين خيارات الرد وضبط النفس:

ذكر تقرير (فرانس برس) أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا شاقة لتحديد استراتيجيتها حيال إيران بين خيارات الرد أو ضبط النفس وتشديد العقوبات أو التفاوض، ذلك كما يبدو من بعض ردود فعلها على التطورات الأخيرة في خليج عُمان.

رد الفعل الأمريكي على الهجومين:

لم يستغرق الأمر أكثر من ساعات بالنسبة لواشنطن لتوجه اتهامات مباشرة إلى طهران وتحملها "مسؤولية" الهجومين اللذين استهدفا الخميس ناقلتي نفط، وقال ترمب الجمعة إن الحادث "يحمل بصمات طهران في كل جوانبه" رافضا نفي إيران أي دور فيه.

الرئيس الأمريكي أشار إلى تسجيل بالأبيض والأسود نشرته القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، يظهر زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني وهو يزيل "لغما مغناطيسيا لم ينفجر" عن بدن إحدى الناقلتين.

قال ترمب "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران" مؤكدا أن الحرس الثوري "لا يريد ترك أدلة خلفه".

لكن هذه الإدانات لم تعقبها تهديدات بأي رد فوري، وهذا يمثل درجة ما، من ضبط النفس من قبل الإدارة التي شددت بثبات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إيران، ورفعت الشهر الماضي إلى "أقصى حد الضغوط" بنشر سفن حربية وقاذفات وقوات في المنطقة.

"It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman…."@StateDept @SecPompeo pic.twitter.com/sTIB0p1kCE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

حرب كلامية أم حرب حقيقية؟

قال كولين كال المستشار السابق للأمن القومي في إدارة الرئيس باراك أوباما ويعمل حاليا في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا إن "الوضع بين الولايات المتحدة وإيران يزداد خطورة"، وأضاف أن الجانبين" قد ينزلقان بسهولة إلى حرب يؤكدان أنهما يريدان تجنبها".

لكن آرون ديفيد ميلر المفاوض السابق في إدارات جمهورية وديموقراطية سابقة لا يرى أن الهجومين الأخيرين "كافيان لإعلان حالة حرب".

قال ميلر الذي يعمل حاليا في معهد ويلسون سنتر الفكري "إذا قررت إدارة ترمب في ضوء هذا الحادث ضرب سفن أو أراض أو قوات إيرانية في العراق وسوريا أو اليمن، مباشرة، فالدعم لها سيكون معدوما".

من جهته، فإن ترمب قال بوضوح إنه لا يريد أن يغرق الجيش الأمريكي في حرب جديدة مكلفة و" لا نهاية لها" مثل حربي أفغانستان والعراق.

عبر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان عن تصميمه على "الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم"؛ لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تسعى إلى نزاع".

شدد ناطقون باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على أن الهجمات لم تستهدف مصالح أو مواطنين أمريكيين، ما يجعل الأمر قضية تتصل بالملاحة البحرية في العالم ويجب تسويتها على المستوى الدولي.

شاناهان، قال للصحفيين الجمعة "لدينا وضع دولي هناك في الشرق الأوسط، وليس حالة أمريكية" مضيفا أن الإدارة متحدة في السعي إلى "توافق دولي لهذه المشكلة الدولية".

لكن ليس سرا أن مستشار الرئيس ترمب لشؤون الأمن القومي جون بولتون اتخذ بعض المواقف التي تنم عن عدائية أكبر، وكذلك حاول وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يعد من "الصقور" أيضا، دفع ترمب إلى مواقف أكثر تشددا.

ماذا يريد ترمب؟