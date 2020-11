هجوما خليج عمان يسببان انقساما بين ترمب ومساعديه بشأن إيران

تبذل الإدارة الأمريكية التي تبدو منقسمة بين صقورها المتشددين والرئيس دونالد ترمب الذي يخشى إغراق بلده في حرب أخرى بلا نهاية، جهودا شاقة لتحديد استراتيجيتها حيال إيران.

ترمب بين خيارات الرد وضبط النفس:

ذكر تقرير (فرانس برس) أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا شاقة لتحديد استراتيجيتها حيال إيران بين خيارات الرد أو ضبط النفس وتشديد العقوبات أو التفاوض، ذلك كما يبدو من بعض ردود فعلها على التطورات الأخيرة في خليج عُمان.

رد الفعل الأمريكي على الهجومين:

"It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman…."@StateDept @SecPompeo pic.twitter.com/sTIB0p1kCE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019