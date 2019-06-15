هجوما خليج عمان.. كيف تؤثر على اقتصادات آسيا الكبرى؟

رغم وقوع هجمات خليج عمان بعيدا عن المدن الآسيوية الكبرى في آسيا فإن أثرها امتد إلى قلب الاقتصادات الآسيوية الكبرى التي تعتمد على استيراد النفط من الشرق الأوسط.

التفاصيل:

إحدى السفن التي استهدفت في الهجوم تابعة لشركة مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو، ما أثار قلقا بالاقتصادات الكبرى في آسيا.

عديد من المسؤولين والمحللين والمعلقين على وسائل الإعلام في آسيا أكدوا خلال اليومين الماضيين أهمية مضيق هرمز بالنسبة لآسيا، ووصفوه بأنه شريان حياة حساس للقارة.

لماذا تقلق آسيا؟

لأن الاقتصادات القائمة على التصنيع في اليابان وكوريا الجنوبية والصين ليس لديها ما يكفي من النفط، فهي تستورده من الشرق الأوسط، ومعظم هذا النفط يتدفق عبر مضيق هرمز.

هذا يجعل آسيا عرضة لتعطل إمداداتها النفطية بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أو وقوع هجمات في المضيق.

الهجوم يأتي بعد شهور من تهديد إيران بإغلاق المضيق ردا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي أصبحت أكثر تشددا في مايو/أيار بعدما قررت إدارة ترمب إنهاء سياسة الإعفاءات من العقوبات التي كان يستفيد بها خمسة من أكبر مستوردي النفط الإيراني، ومن بينهم الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

اليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم ورابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين والهند.

تعتمد اليابان على الشرق الأوسط للحصول على 80٪ من إمداداتها من النفط الخام.

أدت كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 إلى انخفاض كبير في توليد الطاقة النووية اليابانية وزيادة واردات الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.

التزاما بسياسة العقوبات الأمريكية تقول اليابان إنها أوقفت استيراد النفط الإيراني، كما التزمت شركات النفط اليابانية بالحظر.

لكن اليابان لا تزال تحصل على النفط من دول أخرى في الشرق الأوسط، مستخدمة مضيق هرمز لنقل شحناتها النفطية.

كوريا الجنوبية هي خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتعتمد هي الأخرى على الشرق الأوسط في غالب إمداداتها النفطية.

الشهر الماضي أوقفت كوريا الجنوبية وارداتها من النفط الإيراني بعد انتهاء العمل بسياسة الإعفاءات، وحاولت زيادة وارداتها النفطية من دول أخرى مثل قطر والولايات المتحدة.

الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم، تعمل منذ سنوات على تنويع مصادر وارداتها النفطية، حيث تتطلع إلى دول في جنوب شرق آسيا وبعض الدول المنتجة للنفط في أفريقيا.

الجغرافيا والسياسة:

ترتبط آسيا والشرق الأوسط بتدفق النفط الذي يأتي معظمه عن طريق البحر ويعتمد على مضيق هرمز الذي هددت إيران بإغلاقه المضيق بعد تشديد العقوبات الأمريكية عليها.

تشعر كل من اليابان وكوريا الجنوبية بقلق شديد حيال الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الهجمات في مضيق هرمز.

بينما يسعى البلدان إلى تعزيز علاقتهما بواشنطن، الشريك التجاري الرئيسي والحامي العسكري لهما، فإنهما بحاجة أيضا إلى الحفاظ على اقتصاداتهما، وهو ما يتطلب تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.

كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران يسعى للقيام بدور الوساطة عندما وقع الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

لكن محدودية دور آبي في تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ظهرت واضحة في توقيت الهجوم، وفي وتعليق المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أخبر آبي أنه ليس لديه ما يقوله لترمب.

الهجوم على ناقلتي النفط كان له صدى واسع في اليابان حيث حذرت الصحف اليابانية من "شلل" في تجارة النفط الحيوية، ووصف بعضها مضيق هرمز بأنه "شريان الحياة" لليابان.

أما كوريا الجنوبية فقد عملت على تنويع مصادرها من النفط الخام منذ أزمات الطاقة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

ماذا بعد؟