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مقتل 10 ضباط من الشرطة الكينية في انفجار قرب حدود الصومال

جنود من قوات حفظ السلام الأفريقية يمشطون إحدى المناطق في الصومال
جنود من قوات حفظ السلام الأفريقية يمشطون إحدى المناطق في الصومال
15/6/2019

قال متحدث باسم الشرطة الكينية إن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في سيارة تقل 11 من ضباطها بالقرب من الحدود مع الصومال، السبت، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وفي الصومال قالت خدمات الطوارئ إن انفجارا في العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

التفاصيل:
  • المتحدث باسم الشرطة الكينية تشارلز أوينو قال لـ"رويترز" إنه ما زال في انتظار حصر العدد الدقيق للضحايا.
  • قالت الشرطة أيضا إن تفجيرين وقعا في مقديشو، الانفجار الأول نجم عن سيارة ملغومة في تقاطع مزدحم يعرف باسم كيه4 لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين بسبب اعتراض أجهزة الأمن للسيارة قبل انفجارها.
  • مدير خدمة الإسعاف، عبد القادر عبد الرحمن، قال إن الانفجار الثاني أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين.

 

  • نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين قولهم إن الضباط العشرة كانوا بين 13 ضابطا خرجوا في مهمة لملاحقة "متطرفين" خطفوا عناصر من الشرطة في مقاطعة واجير.
  • الشرطة أعلنت، الجمعة، أن عددا من المسلحين المجهولين اقتحموا مركز كونتون في "واجير الشرقية" واختطفوا 3 من عناصر الاحتياط.
  • أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجومين وعن خطف ثلاثة من أفراد احتياط الشرطة الكينية أمس الجمعة من منطقة واجير شمال شرق كينيا.
  • عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب قال إن الحركة مسؤولة عن الانفجار في كينيا وعن الانفجارين اللذين شهدتهما العاصمة الصومالية اليوم.
خلفيات:
  • تسيطر قوات من الجيش الكيني على مناطق بجنوب الصومال محاذية للحدود بين البلدين منذ 2011.
  • تمكنت القوات الكينية بالتعاون مع جماعات صومالية مسلحة متحالفة معها من انتزاع السيطرة على تلك المنطقة من يد حركة الشباب بعد أن نفذت عددا من عمليات الاختطاف في كينيا.
  • تقاتل حركة الشباب الحكومة الصومالية، المدعومة من الأمم المتحدة، وحلفائها الدوليين في محاولة لحكم البلاد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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