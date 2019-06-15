عبد الحليم الأشقر يعود لمنزله بأمريكا بعد فشل ترحيله لإسرائيل

عاد العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر إلى منزله بولاية فيرجينيا الأمريكية عقب حملة حالت دون تسليمه إلى إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.

التفاصيل

باتريك توريل، ممثل الادعاء بشأن الهجرة: عبد الحليم الأشقر عاد إلى منزله بمنطقة ألكسندريا الجمعة عقب إطلاق سراحه من مركز احتجاز في باولينغ غرين بولاية فيرجينيا.

أجبر أمر قضائي الأسبوع الماضي سلطات الهجرة على إعادة الأشقر من إسرائيل قبل أن تطأ قدميه أرض مطار بن غوروين في تل أبيب عقب وصوله على متن طائرة خاصة مرحلا من الولايات المتحدة.

كانت هناك مخاوف مرتبطة بتعرض الأشقر للتعذيب في إسرائيل.

توريل: أحاول التواصل مع ممثلي الادعاء الحكوميين بشأن السماح للأشقر بالانتقال إلى بلد يشعر فيها بالأمان.

خلفيات