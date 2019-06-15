"رايتس ووتش": قصف مطار أبها السعودي جريمة حرب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، إن استهداف جماعة "الحوثي" باليمن، مطار أبها السعودي، "انتهاك لقوانين الحرب".
جاء ذلك في بيان لنائب مديرة قسم الشرق الأوسط بـ"هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيج، نشرته المنظمة على موقعها الرسمي.
أبرز ما ورد في البيان:
- على الحوثيين أن يوقفوا حالا جميع هجماتهم على البنى التحتية المدنية في السعودية، فالهجمات غير الشرعية التي يشنها التحالف على اليمن لا تبرر أبدا الهجمات على المدنيين السعوديين.
- قصف مطار مدني يشكل انتهاكا لقوانين الحرب. القادة الذين يتعمدون إصدار أوامر بشن هجمات عشوائية على أهداف مدنية يرتكبون جرائم حرب.
- غالبا ما يطلق الحوثيون الصواريخ على المناطق المأهولة في السعودية. استخدموا في أغلب هذه الهجمات صواريخ باليستية كانت تعترضها الدفاعات الجوية السعودية.
- منذ مارس/آذار 2015، شن التحالف مئات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين وإصابة أهداف مدنية، ما يشكل انتهاكا لقوانين الحرب.
- قتل المدنيين اليمنيين ومعاناتهم على يد التحالف بقيادة السعودية لا يبرران، بأي شكل من الأشكال، هجمات الحوثيين غير الشرعية على المدنيين السعوديين".
- تستخدم القوات الحوثية الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة دوليا، وتجنّد الأطفال، وتقصف بالمدفعية عشوائيا مدنا مأهولة مثل تعز وعدن، ما يؤدي إلى وفاة وإصابة العديد من المدنيين.
خلفيات:
- الأربعاء الماضي، أعلن التحالف السعودي الإماراتي، تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".
- هذا الهجوم الثاني من نوعه للحوثيين، التي تتهم بتلقي دعم إيراني؛ على الداخل السعودي، بعد شهر من استهداف محطتي ضخ نفط.
- تبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
- تقود الجارة السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا، يدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.