"رايتس ووتش": قصف مطار أبها السعودي جريمة حرب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، إن استهداف جماعة "الحوثي" باليمن، مطار أبها السعودي، "انتهاك لقوانين الحرب".

جاء ذلك في بيان لنائب مديرة قسم الشرق الأوسط بـ"هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيج، نشرته المنظمة على موقعها الرسمي.

أبرز ما ورد في البيان:

على الحوثيين أن يوقفوا حالا جميع هجماتهم على البنى التحتية المدنية في السعودية، فالهجمات غير الشرعية التي يشنها التحالف على اليمن لا تبرر أبدا الهجمات على المدنيين السعوديين.

قصف مطار مدني يشكل انتهاكا لقوانين الحرب. القادة الذين يتعمدون إصدار أوامر بشن هجمات عشوائية على أهداف مدنية يرتكبون جرائم حرب.

غالبا ما يطلق الحوثيون الصواريخ على المناطق المأهولة في السعودية. استخدموا في أغلب هذه الهجمات صواريخ باليستية كانت تعترضها الدفاعات الجوية السعودية.

منذ مارس/آذار 2015، شن التحالف مئات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين وإصابة أهداف مدنية، ما يشكل انتهاكا لقوانين الحرب.

الخطأ لا يُصحَح بالخطأ – انتهاكات التحالف ضد المدنيين في #اليمن لا تبرر استهداف المدنيين في #السعودية https://t.co/IIpK3BkL6W pic.twitter.com/ljVB2G0mjr — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) June 15, 2019

قتل المدنيين اليمنيين ومعاناتهم على يد التحالف بقيادة السعودية لا يبرران، بأي شكل من الأشكال، هجمات الحوثيين غير الشرعية على المدنيين السعوديين".

تستخدم القوات الحوثية الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة دوليا، وتجنّد الأطفال، وتقصف بالمدفعية عشوائيا مدنا مأهولة مثل تعز وعدن، ما يؤدي إلى وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

خلفيات:

الأربعاء الماضي، أعلن التحالف السعودي الإماراتي، تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".