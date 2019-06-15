بعد موجة سخرية: السعودية تتراجع عن افتتاح أول ملهى ليلي

في تراجع واضح بعد حملة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل ضد ما سُمي افتتاح أول ملهي ليلي وفق الضوابط الشرعية، أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التراجع عن الفكرة وتبرأت منها.

تراجع عن أول ملهي وحديث عن تسهيلات في الخمور:

قالت الهيئة في بيان أنها قررت فتح "تحقيق فوري" بشأن ما تردد عن وجود -ديسكو حلال- في مدينة جدة بعد تداول مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في بيان نشرته عبر حسابها بتويتر، أن "هذه الفاعليات أقيمت بدون ترخيص من الهيئة".

الهيئة أوضحت أنه "بحسب المعلومات تبين أن الفعالية المقامة" مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفة الجسيمة وغير المقبولة".

أكدت الهيئة "حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع" وأنها "ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات وإحالتهم لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

الهيئة العامة للترفيه تفتح تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها لإحدى الفعاليات في مدينة جدة لم يتم ترخيصها من قبل الهيئة pic.twitter.com/MAIKTCM2EZ — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 13, 2019

بلومبيرغ: تقنين الخمور

بالتزامن مع نفي هيئة الترفيه، الترخيص لأي ملهي أو ديسكو حلال، قيل إنه سيكون بلا خمور وستوزع فيه العصائر فقط، فيما ذكر موقع بلومبيرغ الأمريكي، الجمعة، أن "هناك حديث منتشر حول أن السعودية قد تسعى إلى تقنين المشروبات الكحولية".

بلومبيرغ ذكر" السعوديون يتساءلون عما إذا كان أحد المحرمات الكبيرة (الخمور) على وشك الانتهاء، لا تقول الحكومة أي شيء، لكن الحديث منتشر حول أن المملكة قد تسعى إلى تقنين المشروبات الكحولية".

الموقع أشار إلى أن" هناك حديث عن أن منطقة الملك عبد الله المالية، الخاصة شمال الرياض، تدرس السماح بالكحول، وفقا لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم" وهو ما رفض الحي المالي، ونيوم ومركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة التعليق عليه.

لكن الموقع نقل أيضا عن المسؤولين والسعوديين المقربين من الحكومة قولهم "إن الكحول لا يمكن السماح به أبدا لأن المملكة هي مضيفة مكة ومسقط نبي الإسلام".

نقل الموقع أجواء من داخل ما اسماه "بار رياضي في الرياض" حيث تجلس فتيات أمام البار وهن يشربن "الموخيتو أو الموهيتو" وهو شراب ليمون بالنعناع مكون من ست مكونات منها ماء تونيك وثلج مجروش، وهن يصرخن خلال مشاهدة مباراة لكرة القدم.

السعوديون.. قلق وحماسة:

أشارت بلومبيرغ إلى قلق وحماسة سعوديين في الوقت ذاته من التحولات في السعودية، و" هل تختفي السمة المميزة لتفسير بلادهم الصارم للإسلام؟"، وهل ينتهي تحريم الخمر؟"

وتحدث الموقع عن تسهيلات للأجانب المقيمين الآن في جلب الخمور لأنفسهم لشربها حتى في رمضان، وأنه سبق لولي العهد الشكوى لبلوميبرغ في حديث جري في أكتوبر 2018 من رفض رجال الأعمال الأجانب الانتقال بمشروعاتهم من دبي للسعودية بسبب هذا الأمر حيث تسمح لهم دبي بينما قوانين السعودية لا تسمح لهم، وقوله "يجب أن تكون هناك تغييرات دون الخروج عن القوانين والمعتقدات".

يؤكد تقرير "بلومبيرغ" أن الخمور منتشرة مع هذا في السعودية خاصة الأحياء الدبلوماسية ويجري تنظيم حفلات سرية في بعض منازل السعوديين، وأن زجاجة النبيذ المهربة تباع بحوالي 800 ريال (213 دولارا) والويسكي أو الجن بـ 1200 ريال.

كان الأمير محمد بن سلمان قال في حديث عن خططه في مقابلة مع بلوميبرغ في عام 2017.." إن الأجانب الذين يريدون الكحول في منطقة نيوم يمكنهم عبور الحدود إلى مصر أو الأردن".

انتصار للسوشيال ميديا: