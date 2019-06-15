العراق يحصل على إعفاء أمريكي لاستيراد النفط الإيراني لثلاثة أشهر

حصل العراق على تمديد لإعفاء أمريكي من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة من إيران للمرة الثالثة لمدة 90 يوما، ما يتيح بغداد استيراد الكهرباء والغاز من إيران.
التفاصيل
- مصادر في الرئاسة العراقية للجزيرة: واشنطن وافقت على تمديد استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران.
- مسؤول حكومي عراقي لفرانس برس: العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الاعفاء.
- يأتي هذا بعد تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران في الخليج وكلاهما تقيم معهما بغداد علاقات قوية.
- الإعفاء أمر حيوي بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.
- أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران في 2015.
- يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.
- هذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.