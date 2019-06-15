العراق يحصل على إعفاء أمريكي لاستيراد النفط الإيراني لثلاثة أشهر

حصل العراق على تمديد لإعفاء أمريكي من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة من إيران للمرة الثالثة لمدة 90 يوما، ما يتيح بغداد استيراد الكهرباء والغاز من إيران.

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