السودان: العفو الدولية تدعو لتحقيق دولي في فض الاعتصام

دعت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى فتح تحقيق دولي في ملابسات فض اعتصام المتظاهرين السلميين في السودان بالقوة، وطالبت بمحاسبة من أمروا بالهجوم عليهم.

هجوم مخطط له:

لا للتحقيق الدولي:

من الشائن أن ما تم تأكيده على أنه هجوم مخطط له بعناية على محتجين نائمين، قد حُوّل في الوقت نفسه إلى"خطأ ". ويجب وضع حد للقتل العبثي للمحتجين فوراً، وأن يتحمل المسؤولون عن حمام الدم، بما في ذلك على مستوى القيادة، المسؤولية الكاملة عن أفعالهم. #السودان https://t.co/S7nnQnelxA

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 14, 2019