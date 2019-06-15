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السودان: إحالة البشير للمحاكمة والنيابة تنفي علمها بفض الاعتصام

النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد
النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد
15/6/2019

قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود، السبت، إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

التفاصيل:
  • النائب العام أضاف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
  • محمود قال إن "الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، من دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
فض الاعتصام
  • النائب العام أشار إلى أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".
  • النائب العام: حديث المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام "غير صحيح إطلاقا".
  • النائب العام: أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة.
  • النائب العام: لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا.
  • النائب العام: التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام.
قوات الأمن السودانية قامت بفض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم (الأوربية)
خلفيات:
  • حملت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام.
  • المجلس العسكري قال إنه لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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