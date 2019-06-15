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البنتاغون: نركز على بناء إجماع دولي بعد الهجمات على ناقلات النفط

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان
15/6/2019

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تركز على بناء إجماع دولي عقب هجمات على ناقلات نفط بالشرق الأوسط ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

التفاصيل
  • شاناهان قال للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) إنه ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يشتركون في نفس الهدف.
  • عندما سئل عما إذا كان يدرس إرسال المزيد من القوات أو عتاد عسكري للشرق الأوسط، قال شاناهان للصحفيين "كما تعلمون، نحن دوما نجهز خطط طوارئ متنوعة".
  • شاناهان: عندما تنظرون إلى الموقف، سفينة نرويجية، وسفينة يابانية، والسعودية، والإمارات، و15% من تدفقات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.
  • شاناهان: نحتاج بالطبع لإعداد خطط طوارئ تحسبا لتدهور الموقف. ونحتاج أيضا لتوسيع الدعم الدولي لنا في هذا الموقف.
  • شاناهان: دور البنتاغون سيشمل تبادل معلومات المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم الخميس بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.
  • شاناهان: سننشر أي معلومات نتمكن من رفع السرية عنها. سنقوم بذلك. هذا ما ننوي القيام به.
خلفيات
  • نفت إيران اتهامات أمريكية بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط يابانية ونرويجية بخليج عمان يوم الخميس.
  • نشرت الولايات المتحدة تسجيلا مصورا لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.
  • قالت إيران إن تسجيل الفيديو لا يثبت شيئا وإن طهران تستخدم كبش فداء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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