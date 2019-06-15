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سياسة

أوروبا تسعى لحظر الاتجار في أدوات التعذيب

سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة
سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة
15/6/2019

قالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة إنه ينبغي تجريم الاتجار في الأدوات التي تستخدم للتعذيب والإعدام.

التفاصيل
  • مالمستروم: من الممكن حظرها وذلك بناء على مبادرة يتزعمها الاتحاد الأوربي والأرجنتين ومنغوليا.
  • مالمستروم: اليوم بوسعك أن تشتري كل الأنواع من الإنترنت. بوسعك أن تشتري هراوات ذات أسنان حتى أنك تستطيع أن تشتري غرفة غاز.
  • مالمستروم: تستطيع أن تشتري أحزمة كهربائية، وهراوات خاصة، ومعدات أو منتجات تستخدم فقط في إيذاء الناس. الغرض الوحيد منها هو التعذيب
  • المسؤولة الأوربية قالت إن نحو 65 دولة تؤيد المبادرة معبرة عن أملها في أن تحظى بالقبول في تصويت بالأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر يمنح الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش تفويضا للتجهيز لطرح قرار ملزم.
  • مالمستروم: هذا لن يستأصل التعذيب لكنه سيزيد من صعوبة الحصول على الأدوات.
  • يؤيد غوتيريش وميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المشروع الذي شبهته مالمستروم بحملات سابقة لحظر التجارة في الأجناس المعرضة للخطر وفرض قيود على تجارة الأسلحة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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