أمريكا تعترض على زيارة مسؤول أممي لمكافحة الإرهاب لإقليم شينجيانيغ الصيني

اعترضت الولايات المتحدة على زيارة رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمنطقة شينجيانغ الصينية النائية حيث يجري على قدم وساق حملة قمع واعتقال ضد المسلمين هناك.

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يزور فلاديمير فورونكوف الدبلوماسي الروسي المحنك الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الصين بناء على دعوة من بيجين.

من المقرر أن يزور فورونكوف مدينة أورومتشي عاصمة شينجيانغ وذلك وفقا لرسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها مكتبه للدول التي أبدت مخاوف.

تحدث جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة "لإبلاغه بالقلق العميق" بشأن زيارة فورنونكوف.

سوليفان: بيجين تواصل تصوير حملة القمع التي تشنها على الإيغور والمسلمين الآخرين على أنها جهود مشروعة "لمكافحة الإرهاب" في حين هي ليست كذلك.

وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: نائب وزير الخارجية أوضح أن مثل هذه الزيارة غير ملائمة بشكل كبير في ضوء القمع غير المسبوق الجاري في شينجيانغ ضد الأويغور والمنحدرين من أصل كازاخستاني وقرغيزستاني ومسلمين آخرين.

البيان: كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن مكافحة الإرهاب يعرض سمعة الأمم المتحدة ومصداقيتها في مجال مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان للخطر من خلال إضفاء المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة.

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