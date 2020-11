ناقلات خليج عُمان: طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"

أكدت إيران الجمعة أن الاتهامات الأمريكية التي تحمل طهران "مسؤولية" الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان "لا أساس لها" واتهمت واشنطن بالقيام بـ"تخريب دبلوماسي".

الخطة " ب":

That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB: Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo—and cover up its #EconomicTerrorism against Iran.

— Javad Zarif (@JZarif) June 14, 2019