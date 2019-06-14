ناقلات خليج عُمان: طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"

أكدت إيران الجمعة أن الاتهامات الأمريكية التي تحمل طهران "مسؤولية" الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان "لا أساس لها" واتهمت واشنطن بالقيام بـ"تخريب دبلوماسي".

الخطة " ب":

كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر أن" انتهاز الولايات المتحدة فورا الفرصة لتطلق مزاعم ضد إيران بدون دليل مادي أو ظرفي يكشف بوضوح أنهم (واشنطن وحلفاءها العرب) انتقلوا إلى الخطة باء.. التخريب الدبلوماسي وتمويه الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".

وزير الخارجية الإيراني: المزاعم الأمريكية ضد إيران بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان تأتي في إطار "دبلوماسية التخريب" التي يتبناها فريق (بي) الذي قال إنه يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

ظريف: " قفز الولايات المتحدة على الفور لتقدم مزاعم ضد إيران دون أدنى دليل حقيقي أو عرضي، يكشف تماما أن الفريق (بي) ينتقل للخطة البديلة: دبلوماسية التخريب".

ظريف: بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يدفعون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى صراع مع طهران.

من جهة أخرى شدد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي "ردا على اتهامات الأمريكيين التي لا أساس لها" على أن إيران ساعدت السفينتين المنكوبتين وأنقذت طاقميهما.

قال الناطق باسم الوزارة عباس موسوي في البيان: "اتهام إيران بالحادثين المشبوهين والمؤسفين اللذين كانت نقالتا النفط ضحيتين لهما هو على ما يبدو أبسط ما يمكن أن يفعله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والسلطات الأمريكية".

موسوي، أكد أن بلاده هي المسؤولة عن ضمان أمن مضيق هرمز وأنها قدمت المساعدة" للسفينتين وأنقذت طاقميهما.

That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB: Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo—and cover up its #EconomicTerrorism against Iran. — Javad Zarif (@JZarif) June 14, 2019

تحميل مسؤولية الهجوم لإيران:

كانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجومين اللذين استهدفا الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عمان وأديا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:"حكومة الولايات المتحدة تعتبر أن جمهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن هجومي اليوم في بحر عمان".

أوضح أن اتهاماته تستند إلى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات والأسلحة التي استخدمت في الهجومين، والهجمات السابقة التي استهدفت سفن شحن في المنطقة واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وعدم امتلاك أي من المجموعات الموالية لإيران في المنطقة وسائل "على هذا القدر من التطور".

أمريكا تنشر فيديو تقول إنه للجيش الإيراني وهو يزيل لغما من ناقلة:

نشر الجيش الأمريكي مساء الخميس تسجيلا مصورا قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن مقطع الفيديو يظهر طاقما من قارب دورية إيراني يزيل لغما لاصقا غير منفجر، من واحدة من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز أمس الخميس.

قال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس.

البيان: "ستتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا ومصالحنا.. هجمات اليوم تشكل تهديدا واضحا لحرية الملاحة الدولية وحرية التجارة".

تعرضت ناقلتا نفط، أمس الخميس لهجمات في خليج عُمان ما دفع أفراد طاقمهما لتركهما كما أدى الحادث لارتفاع أسعار النفط وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة التي ألقت بمسؤولية الهجمات على طهران.

الصين ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران: