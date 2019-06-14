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غزة: نفاد الحليب العلاجي يهدد حياة مئات الأطفال

"الصحة" بغزة: حياة الأطفال المرضى في خطر بسبب نفاد الحليب العلاجي
"الصحة" بغزة: حياة الأطفال المرضى في خطر بسبب نفاد الحليب العلاجي
13/6/2019

قال رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي، راغب ورش، في بيان صحفي الخميس، إن نفاد كافة أنواع الحليب العلاجي يشكل خطراً حقيقيا على حياة عشرات الأطفال المرضى.

أبرز تصريحات أغا:
  • إن الأطفال المرضى الذين يعتمدون بشكل أساسي على تناولهم لحليب "الجلاكتومين" منذ الولادة معرضون للخطر كونهم بحاجة ماسة لتناول الحليب وخاصة أنهم لا يستفيدون إلا من المأكولات الحيوانية كالسمك واللحوم والحليب ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.
  • عدم تناول الأطفال للحليب العلاجي يتسبب في وجود إسهال مزمن وسوء امتصاص وبالتالي انخفاض أوزانهم مما يضطرهم إلى دخول المستشفى لفترات طويلة، منوهاً إلى أن حالات الإسهال المزمن قد تؤدي إلى الوفاة.
  • هذا الحليب تحديدا لا يتوفر في السوق الخاص ولا تتوفر له بدائل على الإطلاق علاوة على تكلفته العالية التي تتجاوز المائة دولار.
  • الصنف الثاني من الحليب العلاجي "نيوترموجين" يعطى للأطفال الذين يعانون من حساسية للبروتين الموجود في الحليب البقري حيث يستفيد منه شريحة كبيرة من الأطفال المرضى.
  • البدائل الموجودة ليست بنفس الكفاءة والجودة، و90 % فقط من الأطفال المرضى يستجيبون للبديل و10% لا يستجيب.
  • حليب "إيزوميل" الذي يحتاجه الأطفال الذين يعانون من سوء امتصاص السكر نفد، إضافة إلى فقدان أنواع أخرى من الحليب.
المصدر : الجزيرة مباشر
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