غزة: نفاد الحليب العلاجي يهدد حياة مئات الأطفال

قال رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي، راغب ورش، في بيان صحفي الخميس، إن نفاد كافة أنواع الحليب العلاجي يشكل خطراً حقيقيا على حياة عشرات الأطفال المرضى.

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