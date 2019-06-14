روحاني يعتبر أمريكا "تهديدا خطيرا " والصين تدعو لضبط النفس

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والدولي، بعد الاتهامات الأمريكية لبلاده بشأن الهجومين على ناقلتي النفط في بحر عُمان.

الأفعال الأمريكية تمثل تهديدا خطيرا:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة، خلال اجتماع لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون وهي تكتل أمني تقوده الصين ويضم روسيا والهند- إن الأفعال الأمريكية تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط.

روحاني، صرح أثناء اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك في قرغيزستان "في العامين الأخيرين، تثبت إدارة الولايات المتحدة مقاربة عدائية وتشكل تهديداً خطيراً للاستقرار في المنطقة والعالم، عبر انتهاك كل القواعد الدولية".

يأتي هذا التصريح بعيد تحميل الولايات المتحدة إيران "مسؤولية" الهجومين اللذين استهدفا الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عُمان، وبحسب الوكالة الإيرانية الرسمية، حصل الهجومان على بعد أقل من ثلاثين ميلاً بحرياً من السواحل الإيرانية

تتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس الخميس بينما تنفي طهران أي صلة لها بالأمر.

لم يتطرق روحاني لذكر الهجوم لكنه ركز على انتقاد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015.. وقال إن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق.

تشهد المنطقة منذ أكثر من شهر زيادة في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فواشنطن لا تكف عن تشديد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على طهران.

بعد الانسحاب منذ عام من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، كثفت بشكل مفاجئ نشر جنودها في الشرق الأوسط متهمةً إيران بالإعداد لهجمات "وشيكة" ضد المصالح الأمريكية.

الصين تدعو لضبط النفس بعد هجوم الناقلتين:

من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنه لا أحد يريد حربا في خليج عُمان ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتين للنفط في تلك المياه وحثت على الحوار لحل الخلافات.

قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية دورية في بيجين، إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر.

المتحدث باسم الخارجية: لا أحد يريد حربا في الخليج.. هذا ليس في مصلحة أحد.

المتحدث: الصين تأمل أن تتمكن كافة الأطراف من حل الخلافات عبر الحوار.

المتحدث: نأمل أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بالهدوء وأن تمارس ضبط النفس وتتجنب حدوث المزيد من تصعيد التوتر، ونأمل أن تتمكن جميع الأطراف من الحفاظ على أمن الملاحة والسلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت الوزارة في وقت سابق عن الرئيس شي جين بينغ قوله لنظيره الإيراني حسن روحاني على هامش قمة إقليمية في قرغيزستان إن الصين ستسعى لتعزيز تطوير علاقاتها مع إيران بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على الوضع الدولي.

تربط الصين وإيران علاقات وثيقة في مجال الطاقة وأثارت واشنطن غضب بيجين بتهديدها الدول والشركات التي تنتهك العقوبات الأمريكية عبر استيرادها النفط الإيراني.

تتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي النفط أمس الخميس وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع وأثار مخاوف من مواجهة جديدة بين طهران وواشنطن لكن إيران ترفض هذا الاتهام.

مسقط ترسل سفينتي إنقاذ للمساعدة:

من ناحية أخرى أرسلت سلطنة عمان "سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان أمس الخميس.

جاء في بيان أصدره مركز الأمن البحري بالسلطنة" أفادت معلومات مركز الأمن البحري في السلطنة بتعرض الناقلتين، إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال، إلى حادثين بحريين حيث وقع الحادثان خارج المياه الإقليمية العمانية.

البيان الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، قال" استجابة إلى نداءات الاستغاثة من الناقلتين، وبالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية، قامت السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى تسيير سلاح الجو السلطاني العماني طائرة استطلاع بحري".