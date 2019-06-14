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جاويش أوغلو: نفصل حادثة مقتل خاشقجي عن علاقاتنا مع السعودية

الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
14/6/2019

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن علاقاتها الثنائية مع الرياض.

أبرز تصريحات جاويش أوغلو
  • لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية.
  • مبادرة الرئيس رجب طيب أردوغان بمهاتفة الملك سلمان في عيد الفطر مؤشر على عدم وجود أي مشاكل من جانبنا في علاقاتنا الثنائية مع السعودية.
  • أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية.
  • نضع حادثة مقتل خاشقجي بمعزل عن علاقاتنا الثنائية مع السعودية إلا أنهم لا يفعلون ذلك بالقدر ذاته.
  • لم تُفصح السلطات السعودية عن اسم المتعاون المحلي الذي قالت إنه استلم جثة خاشقجي.
  • بعد تطورات قضية خاشقجي، بدأ نهج المملكة العربية السعودية تجاهنا في التغير.
  • من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة أبلغنا طلبنا المتمثل بمحاسبة مرتكبي جريمة القتل أمام القضاء.
  • جريمة قتل خاشقجي مشكلة دولية.
  • المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، أغنيس كالامارد، تعد تقريرا عن القضية، ويمكن نشر نتائجه بعد الانتهاء منه.
  • إذا كانوا يريدون منا أن نتغاضى عن جريمة القتل أو نصمت حيالها، فهذا ليس نهجا صحيحا، لأنها جريمة قتل وهناك مسؤوليات مترتبة عنها.
  • لا توجد مشاكل ثنائية بين أنقرة والرياض، كانت هناك مشاكل قليلة في الماضي بسبب مصر.
  • العلاقات بين أنقرة والرياض بلغت نقطة أفضل بكثير، بعد تولي الملك سلمان منصبه.
  • سنقف مع السعودية خلال رئاستها منظمة التعاون الإسلامي وسنكون معها في جميع جهودها التي ستبذلها من أجل الأمة، وفلسطين، والعالم الإسلامي.
  • تركيا أدانت الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت الأراضي السعودية.
خلفيات
  • قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
  • بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر شجار مع أشخاص سعوديين.
  • أوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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