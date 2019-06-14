جاويش أوغلو: نفصل حادثة مقتل خاشقجي عن علاقاتنا مع السعودية

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن علاقاتها الثنائية مع الرياض.
أبرز تصريحات جاويش أوغلو
- لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية.
- مبادرة الرئيس رجب طيب أردوغان بمهاتفة الملك سلمان في عيد الفطر مؤشر على عدم وجود أي مشاكل من جانبنا في علاقاتنا الثنائية مع السعودية.
- أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية.
- نضع حادثة مقتل خاشقجي بمعزل عن علاقاتنا الثنائية مع السعودية إلا أنهم لا يفعلون ذلك بالقدر ذاته.
- لم تُفصح السلطات السعودية عن اسم المتعاون المحلي الذي قالت إنه استلم جثة خاشقجي.
- بعد تطورات قضية خاشقجي، بدأ نهج المملكة العربية السعودية تجاهنا في التغير.
- من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة أبلغنا طلبنا المتمثل بمحاسبة مرتكبي جريمة القتل أمام القضاء.
- جريمة قتل خاشقجي مشكلة دولية.
- المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، أغنيس كالامارد، تعد تقريرا عن القضية، ويمكن نشر نتائجه بعد الانتهاء منه.
- إذا كانوا يريدون منا أن نتغاضى عن جريمة القتل أو نصمت حيالها، فهذا ليس نهجا صحيحا، لأنها جريمة قتل وهناك مسؤوليات مترتبة عنها.
- لا توجد مشاكل ثنائية بين أنقرة والرياض، كانت هناك مشاكل قليلة في الماضي بسبب مصر.
- العلاقات بين أنقرة والرياض بلغت نقطة أفضل بكثير، بعد تولي الملك سلمان منصبه.
- سنقف مع السعودية خلال رئاستها منظمة التعاون الإسلامي وسنكون معها في جميع جهودها التي ستبذلها من أجل الأمة، وفلسطين، والعالم الإسلامي.
- تركيا أدانت الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت الأراضي السعودية.
خلفيات
- قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
- بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر شجار مع أشخاص سعوديين.
- أوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.