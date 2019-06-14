تعرف على أبرز الوجوه التي غادرت البيت الأبيض في عهد ترمب

شهد البيت الأبيض خلال العام الأول من تولي الرئيس دونالد ترمب لمنصبه مغادرة عدد قياسي من المسؤولين لم يشهده البيت الأبيض خلال آخر 40 عاما على الأقل.

أحدث المغادرين هي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز.

فيما يلي أبرز الشخصيات التي غادرت البيت الأبيض حتى الآن:

1.مايكل فلين

المنصب: مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 13 من فبراير/شباط 2017

2. شون سبايسر

المنصب: مدير الاتصالات، السكرتير الصحفي

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة : 21 من يوليو/تموز 2017

3. رينس بريبوس

المنصب: كبير موظفي البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 23 من يوليو/تموز 2017

4. أنتوني سكاراموتشي

المنصب: مدير الاتصالات

تاريخ تولي المنصب: 21 من يوليو/تموز 2017

تاريخ المغادرة: 31 من يوليو/تموز 2017

5. ستيف بانون

المنصب: كبير مستشاري ترمب للشؤون الاستراتيجية

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني2017

تاريخ المغادرة: 18 من أغسطس/آب 2017

6. كاتي وولش

المنصب: نائب كبير موظفي البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 30 من مارس/آذار 2017

7. مايكل دوبك

المنصب: مدير الاتصالات

تاريخ تولي المنصب: 6 من مارس/آذار 2017

تاريخ المغادرة: 30 من مايو/أيار 2017

8. سيباستيان غوركا

المنصب: نائب مساعد الرئيس

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 25 من أغسطس/آب 2017

9. ك. مكفارلاند

المنصب: نائب مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 9 من أبريل/نيسان 2017

10. توم برايس

المنصب: وزير الصحة والخدمات الإنسانية

تاريخ تولي المنصب: 10 من فبراير/شباط 2017

تاريخ المغادرة: 29 من سبتمبر/أيلول 2017

11. أوماروسا مانيغول نيومان

المنصب: مساعدة للرئيس ومديرة الاتصالات بمكتب الاتصال العام

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 13 من ديسمبر/كانون الأول 2017

12. جيمس كومي

المنصب: مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)

تاريخ تولي المنصب: 4 من سبتمبر/أيلول 2013

تاريخ المغادرة: 9 من مايو/أيار 2017

13. أندرو ماكابي

المنصب: نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

تاريخ تولي المنصب: 1 من فبراير/شباط 2016

تاريخ المغادرة: 29 من يناير/كانون الثاني 2018

14. دينا باول

المنصب: نائب مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 18 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 12 من يناير/كانون الثاني 2018

15. والتر شوب

المنصب: مدير مكتب أخلاقيات الحكومة

تاريخ تولي المنصب: 9 من يناير/كانون الثاني 2013

تاريخ المغادرة: 19 من يوليو/تموز 2017

16. أنغيلا ريد

المنصب: كبيرة الموظفين المنزليين في البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 4 من أكتوبر/تشرين الأول 2011

تاريخ المغادرة: 5 من مايو/أيار 2017

17. روب بورتر

المنصب: سكرتير هيئة الأركان

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 7 من فبراير/شباط 2018

18. جوش رافيل

المنصب: مسؤول اتصالات

تاريخ تولي المنصب: 5 من أبريل/نيسان2017

تاريخ المغادرة: 27 من فبراير/شباط 2018

19. هوب هيكس

المنصب: مديرة الاتصالات الاستراتيجية

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 29 من مارس/آذار 2018

20. غاري كون

المنصب: مدير المجلس الاقتصادي الوطني

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 2 من أبريل/نيسان 2018

21. جون ماكنتي

المنصب: مساعد شخصي للرئيس

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 12 من مارس/آذار 2018

22. ريكس تيلرسون

المنصب: وزير الخارجية

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 13 من مارس/آذار 2018

23. هيربرت ماكماستر

المنصب: مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 20 من فبراير/شباط 2017

تاريخ المغادرة: 22 من مارس/آذار 2018

24. ديفيد شولكين

المنصب: وزير شؤون المحاربين القدامى

تاريخ تولي المنصب: 13 من فبراير/شباط 2017

تاريخ المغادرة: 28 من مارس/آذار 2018

25. مايكل أنطون

المنصب: متحدث باسم مجلس الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 8 من فبراير/شباط 2017

تاريخ المغادرة: 8 من أبريل/نيسان 2018

26. توم بوسرت

المنصب: مستشار الأمن الداخلي

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: 10 من أبريل/نيسان 2018

27. سكوت برويت

المنصب: مدير وكالة حماية البيئة

تاريخ تولي المنصب: 17 من فبراير/شباط 2017

تاريخ المغادرة: 5 من يوليو/تموز 2018

28. نيكي هيلي

المنصب: سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

تاريخ تولي المنصب: 24 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: نهاية 2018

29. جيف سيشنز

المنصب: وزير العدل

تاريخ تولي المنصب: 9 من فبراير/شباط 2017

تاريخ المغادرة: 7 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018

30. ميرا ريكارديل

المنصب: نائبة مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 15 من مايو/أيار 2018

تاريخ المغادرة: 14 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018

31. جون كيلي

المنصب: كبير موظفي البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 31 من يوليو/تموز 2017

تاريخ المغادرة: نهاية 2018

32. نيك أيرز

المنصب: كبير موظفي نائب الرئيس

تاريخ تولي المنصب: 28 من يوليو/تموز 2017

تاريخ المغادرة: نهاية 2018

33. ريان زينك

المنصب: وزير الداخلية

تاريخ تولي المنصب: 1 من مارس/آذار 2017

تاريخ المغادرة: نهاية 2018

34. جيم ماتيس

المنصب: وزير الدفاع

تاريخ تولي المنصب: 20 من يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: فبراير/شباط 2019

35. راج شاه

المنصب: نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: سبتمبر/أيلول 2017 (شغل سابقا منصب نائب مساعد الرئيس من يناير 2017 حتى سبتمبر 2017)

تاريخ المغادرة: يناير/كانون الثاني 2019

36. بروك لونغ

المنصب: مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية

تاريخ تولي المنصب: يونيو/حزيران 2017

تاريخ المغادرة: فبراير/شباط 2019

37. ليندسي والترز

المنصب: نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: يناير/كانون الثاني 2017

تاريخ المغادرة: أبريل/نيسان 2019

38. سكوت غوتليب

المنصب: مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

تاريخ تولي المنصب: مايو/أيار 2017

تاريخ المغادرة: أبريل/نيسان 2019

39. بيل شاين

المنصب: مدير الاتصالات في البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 5 من يوليو/تموز 2018

تاريخ المغادرة: 8 من مارس/أذار 2019

40. ليندا مكماهون

المنصب: رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة

تاريخ تولي المنصب: 14 من فبراير/شباط 2017

تاريخ المغادرة: 29 من مارس/أذار 2019

41. كريستين نيلسن

المنصب: وزيرة الأمن الداخلي

تاريخ تولي المنصب: 6 من ديسمبر/كانون الأول 2017

تاريخ المغادرة: 7 من أبريل/نيسان 2019

42. راندولف أليس

المنصب: مدير الخدمة السرية الأمريكية

تاريخ تولي المنصب: 25 من أبريل/نيسان 2017

تاريخ المغادرة: سيحدد قريبا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض

43. سارة ساندرز

المنصب: متحدثة باسم البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 21 من يوليو/تموز 2017

تاريخ المغادرة: نهاية يونيو/حزيران 2019