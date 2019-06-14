ترمب يتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم على الناقلتين ببحر عمان

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران، الجمعة، بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتين للنفط عند مدخل الخليج على الرغم من نفي طهران لذلك.

جاء ذلك في مقابلة لترمب مع برنامج "فوكس آند فريندر" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ماذا قال؟

إيران نفذت (الهجوم) وتعلمون ذلك لأنكم شاهدتم القارب في إشارة إلى الزورق الإيراني الذي ظهر في فيديو نشره الجيش الأمريكي ويقول إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغما غير منفجر من الناقلة اليابانية، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لاعتداء في خليج عمان، الخميس.

الولايات المتحدة تأخذ ما حدث على محمل الجد، وتؤكد أن خليج عمان لن يُغلق وإذا تم إغلاقه بالفعل فلن يكون ذلك لفترة طويلة.

إيران دولة إرهاب وتغيرت كثيرا منذ أصبحت رئيسا، في إشارة إلى الضرر الذي لحق بطهران جراء العقوبات التي فرضتها إدارته بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

لن يقوموا بإغلاقه (مضيق هرمز) لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات.

أحدث التطورات:

نشر الجيش الأمريكي تسجيلا مصورا يقول إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يقترب من الناقلة كوكوكا كاريدجس المملوكة لشركة يابانية ويزيل لغما لم ينفجر من هيكلها.

الجيش الأمريكي ينشر فيديو يقول إنه يظهر قاربا إيرانيا ينزع لغما من هيكل الناقلة اليابانية في #بحر_عمان pic.twitter.com/anjkebXgy5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 14, 2019

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجمات "كان أبسط وأنسب وسيلة" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمسؤولين الأمريكيين الآخرين. وأضاف أن إيران مسؤولة عن الأمن في مضيق هرمز.

ألمانيا قالت إن التسجيل المصور الذي نشره الجيش الأمريكي ليس كافيا لتوجيه اللوم لإيران.

الاتحاد الأوربي والصين وجها نداءين لجميع الأطراف بضبط النفس.

إيران ذكرت أنها كلفت خبراء بتقييم ما إذا كان أفراد طاقم تم إنقاذهم يمكن أن يعودوا إلى الناقلة التي يعملون عليها. ونشر التلفزيون الإيراني لقطات ظهر فيها 23 بحارا يعتقد أنهم أفراد طاقم الناقلة فرنت ألتير المملوكة لشركة نرويجية.

البحرية الأمريكية قالت إن قاطرة هولندية أنقذت 21 من أفراد طاقم الناقلة كوكوكا كاريدجس ونقلوا إلى المدمرة الأمريكية بينبريدج.

شركة فرنتلاين النرويجية مالكة الناقلة فرنت ألتير قالت أنه تم إخماد حريق على الناقلة المحملة بالنفط.

شركة كوكوكا سانجيو مالكة الناقلة كوكوكا كاريدجس قالت إن جسمين طائرين ألحقا أضرارا بالناقلة لكن لم يلحق أي ضرر بشحنتها من الميثانول.

الشركة الهندسة البحرية الهولندية بوسكالس قالت أنها كلفت بإنقاذ الناقلتين.

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