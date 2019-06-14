تركيا: سنرد إذا فرضت أمريكا عقوبات بسبب الصواريخ الروسية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن أنقرة "سترد بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.
أبرز تصريحات جاويش أوغلو
- إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراءات سلبية نحونا فسوف نرد بالمثل.
- نحن مصرون فيما يتصل بمسألة أنظمة إس-400.
- لن نتراجع خطوة بغض النظر عن النتائج ومن المستحيل إلغاء الصفقة.
- تركيا عازمة على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته.
- الولايات المتحدة تحاول فرض عقوبات على تركيا عبر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.
- لكن مقاتلات إف-35 ليست ضمن عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا.
- واشنطن تحاول إيقاف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35.
- القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان وجه رسالة إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في هذا الشأن.
- نقول للأمريكيين محاولاتكم هذه بلا جدوى، فنحن اشترينا منظومة إس-400.
- تركيا وضعت شرط عدم تشكيل المنظومة خطرا على حلف شمال الأطلسي(الناتو) في مفاوضات شرائها من روسيا.
- تركيا ستسيطر بالكامل على منظومة إس-400 لدى وصولها إلى أراضيها.
- الولايات المتحدة لا تقدم ضمانا لتركيا في بيعها منظومة باتريوت.
- هل إذا اتفقنا على السعر ومدة التسليم ستستطيع الإدارة الأمريكية ضمان مصادقة الكونغرس؟
- حلف الناتو يحمي فقط 30 بالمئة من الأجواء التركية في الوقت الراهن.
خلفيات
- قررت أنقرة في 2017، شراء منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.
- تقول واشنطن إن المنظومة الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.
- نشب خلاف علني بين أنقرة وواشنطن منذ شهور بسبب شراء تركيا أنظمة إس-400 التي من المتوقع أن تتسلمها الشهر المقبل.
- قالت واشنطن إن هذا سيؤدي لفرض عقوبات أمريكية على تركيا وأرسلت خطابا تحذر فيه من أنها ستستبعد أنقرة من برنامج طائرات إف-35.
- تراجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى 5.93 ليرة بعد هذا التصريح وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.
- واشنطن تدفع بأن أنظمة إس-400 لا تلائم الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وتقول واشنطن إنها ستعرض للخطر طائرات إف-35 التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.
- اقترحت تركيا أن يشكل البلدان الحليفان مجموعة عمل لتقييم أثر أنظمة إس-400 لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من الولايات المتحدة.