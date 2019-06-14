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تركيا: سنرد إذا فرضت أمريكا عقوبات بسبب الصواريخ الروسية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
14/6/2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن أنقرة "سترد بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.

أبرز تصريحات جاويش أوغلو
  • إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراءات سلبية نحونا فسوف نرد بالمثل.
  • نحن مصرون فيما يتصل بمسألة أنظمة إس-400.
  • لن نتراجع خطوة بغض النظر عن النتائج ومن المستحيل إلغاء الصفقة.
  • تركيا عازمة على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته.
  • الولايات المتحدة تحاول فرض عقوبات على تركيا عبر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.
  • لكن مقاتلات إف-35 ليست ضمن عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا.
  • واشنطن تحاول إيقاف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35.
  • القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان وجه رسالة إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في هذا الشأن.
  • نقول للأمريكيين محاولاتكم هذه بلا جدوى، فنحن اشترينا منظومة إس-400.
  • تركيا وضعت شرط عدم تشكيل المنظومة خطرا على حلف شمال الأطلسي(الناتو) في مفاوضات شرائها من روسيا.
  • تركيا ستسيطر بالكامل على منظومة إس-400 لدى وصولها إلى أراضيها.
  • الولايات المتحدة لا تقدم ضمانا لتركيا في بيعها منظومة باتريوت.
  • هل إذا اتفقنا على السعر ومدة التسليم ستستطيع الإدارة الأمريكية ضمان مصادقة الكونغرس؟
  • حلف الناتو يحمي فقط 30 بالمئة من الأجواء التركية في الوقت الراهن.
خلفيات
  • قررت أنقرة في 2017، شراء منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.
  • تقول واشنطن إن المنظومة الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.
  • نشب خلاف علني بين أنقرة وواشنطن منذ شهور بسبب شراء تركيا أنظمة إس-400 التي من المتوقع أن تتسلمها الشهر المقبل.
  • قالت واشنطن إن هذا سيؤدي لفرض عقوبات أمريكية على تركيا وأرسلت خطابا تحذر فيه من أنها ستستبعد أنقرة من برنامج طائرات إف-35.
  • تراجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى 5.93 ليرة بعد هذا التصريح وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.
  • واشنطن تدفع بأن أنظمة إس-400 لا تلائم الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وتقول واشنطن إنها ستعرض للخطر طائرات إف-35 التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.
  • اقترحت تركيا أن يشكل البلدان الحليفان مجموعة عمل لتقييم أثر أنظمة إس-400 لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من الولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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