تركيا: سنرد إذا فرضت أمريكا عقوبات بسبب الصواريخ الروسية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن أنقرة "سترد بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.

أبرز تصريحات جاويش أوغلو

إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراءات سلبية نحونا فسوف نرد بالمثل.

نحن مصرون فيما يتصل بمسألة أنظمة إس-400.

لن نتراجع خطوة بغض النظر عن النتائج ومن المستحيل إلغاء الصفقة.

تركيا عازمة على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته.

الولايات المتحدة تحاول فرض عقوبات على تركيا عبر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.

لكن مقاتلات إف-35 ليست ضمن عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا.

واشنطن تحاول إيقاف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35.

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان وجه رسالة إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في هذا الشأن.

نقول للأمريكيين محاولاتكم هذه بلا جدوى، فنحن اشترينا منظومة إس-400.

تركيا وضعت شرط عدم تشكيل المنظومة خطرا على حلف شمال الأطلسي(الناتو) في مفاوضات شرائها من روسيا.

تركيا ستسيطر بالكامل على منظومة إس-400 لدى وصولها إلى أراضيها.

الولايات المتحدة لا تقدم ضمانا لتركيا في بيعها منظومة باتريوت.

هل إذا اتفقنا على السعر ومدة التسليم ستستطيع الإدارة الأمريكية ضمان مصادقة الكونغرس؟

حلف الناتو يحمي فقط 30 بالمئة من الأجواء التركية في الوقت الراهن.

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