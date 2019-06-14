بوادر أزمة بين الصدر وأنقرة بعد غارات تركية على كردستان العراق

شن الطيران التركي غارات على حزب العمال الكردستاني المعارض، في مناطق ضمن كردستان العراق، دفعت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استنكارها، ما أنذر باندلاع أزمة دبلوماسية مع أنقرة.

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