بريطانيا تتهم إيران باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

أعربت بريطانيا، الجمعة، عن "اقتناعها" بأن إيران هي من يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في بيان له، إنه "من شبه المؤكد أن فرعا من الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط".

وصباح أمس الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.

هانت يحمل الحرس الثوري الإيراني المسؤولية:

أكد هانت أن "الهجمات الأخيرة تجسد نمطا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".

دان استهداف ناقلتي النفط، واعتبره "انتهاك لأعراف القانون الدولي".

دعا الوزير البريطاني إيران إلى "وقف شتى أشكال النشاط المزعزع للاستقرار فورا".

أمريكا تحمل إيران مسؤولية الهجمات:

الجمعة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران مسؤولية الهجمات، مشيرا إلى فيديو نشره جيش بلاده يظهر فيه زورق قال إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني، تقوم بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.

صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، بأن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".

عمليات إطفاء الناقلة المشتعلة في بحر عمان (رويترز)

روسيا تدعو لانتظار التحقيق:

في وقت سابق، دعت روسيا، إلى عدم إلقاء اللوم على أي طرف بسبب الحادث حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وعدم استخدامه لتأجيج الموقف ضد إيران.

اعتبرت ألمانيا، مقطع الفيديو الذي نشرته الولايات المتحدة، لا يكفي لإثبات وقوف إيران وراء الهجوم.

من جهتها، رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة "بشكل قاطع" المزاعم الأمريكية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة".

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مايو/ أيار الماضي، إيران أيضا المسؤولية عن تلك الهجمات.