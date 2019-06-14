الهجوم على الناقلتين: ترمب يواجه خيارات صعبة بعد اتهامه لإيران

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن اتهام وزير الخارجية الأمريكي لإيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان، يضع الرئيس دونالد ترمب في مواجهة خيارات صعبة.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران، الجمعة، بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتين للنفط عند مدخل الخليج على الرغم من نفي طهران لذلك.

وقال في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندر" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إيران نفذت (الهجوم) وتعلمون ذلك لأنكم شاهدتم القارب في إشارة إلى الزورق الإيراني الذي ظهر في فيديو نشره الجيش الأمريكي ويقول إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغما غير منفجر من الناقلة اليابانية، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لاعتداء في خليج عمان، أمس الخميس.

تقرير نيويورك تايمز الأمريكية:

هدد ترمب مرارا بأن طهران "ستعاني كثيراً" إذا تعرضت المصالح الأمريكية للخطر.

طوال أسابيع كان ترمب يكرر هذا الأمر، كما أمر بإرسال حاملة طائرات الشهر الماضي إلى الخليج العربي، قبل أن ينأى بنفسه عن وجهات النظر المتشددة لمستشاره للأمن القومي جون بولتون.

الأسبوع الماضي قال الرئيس إنه منفتح للتفاوض مع القادة الإيرانيين بالطريقة التي تفاوض بها مع كوريا الشمالية.

لكن ترمب بدا أنه قد تراجع عن هذا أمس الخميس، عقب وقوع الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

كتب ترمب على "تويتر" قائلاً: "من السابق لأوانه التفكير في عقد صفقة. إنهم ليسوا مستعدين ولا نحن"!.

مراوغة ترمب تعكس انقسامات داخل إدارته، التي لم تتوصل إلى اتفاق على استراتيجية شاملة للتعامل مع إيران، وخصوصا بعدما تخلى ترمب عن حلفاء واشنطن الرئيسيين الذين انضموا إلى إدارة باراك أوباما في التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

الآن يعمل ترمب إلى حد كبير بدون حلفاء في مواجهة إيران التي تصعد إنتاجها النووي وترد على العقوبات التي أعاد البيت الأبيض فرضها، في ظل عدم وجود مسار دبلوماسي في الأفق يوجه الجانبين بعيدا عن المواجهة.

وليام بيرنز نائب وزير الخارجية السابق الذي بدأ المفاوضات مع إيران خلال إدارة أوباما قال: "إذا كان الإيرانيون مسؤولين عن الهجمات على الناقلات في الخليج فهذا أمر متهور وخطير. للأسف هذا على الأقل نتيجة جزئية يمكن التنبؤ بها لاستراتيجية الدبلوماسية القسرية الأمريكية التي لا تتضمن حتى الآن سوى الإكراه، وتخلو من أي دبلوماسية. الخطر هو أن المتشددين في كل من طهران وواشنطن يصبحون عناصر تمكين متبادلة".

هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان (غيتي)

التجربة الكورية الشمالية:

يبدو أن ترمب يستشعر هذا، تماما كما فعل قبل عامين، عندما كان يهدد كوريا الشمالية "بالنار والغضب" لكنه بعد شهور عكس اتجاهه وبدأ المفاوضات مع بيونغ يانغ وادعى أن لديه متسعا من الوقت لحل أزمة نووية كان قد وصفها سابقا بأنها عاجلة.

لكن كوريا الشمالية وإيران كيانان سياسيان مختلفان جذريا، ولديهما قدرات مختلفة إلى حد كبير.

كوريا الشمالية لديها بالفعل أسلحة نووية، مما يمنحها نفوذا ليس لدى إيران.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حاكم مطلق في حين أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يفقد منصبه إذا تفاوض دون أن يجبر الولايات المتحدة أولا على الانضمام إلى اتفاق عام 2015 الذي رفضه ترمب ووصفه بالمعيب.

لهذا بدأت الحكومة الإيرانية في الرد على العقوبات الاقتصادية المشددة عبر استخدام أسلوبها الخاص في التصعيد، مثل تفادي القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.

ردع أم استفزاز؟