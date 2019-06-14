المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا يطالب ببراءته

دفع أسترالي متهم بتنفيذ جريمة قتل جماعي في مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا قبل ثلاثة شهور ببراءته من 92 تهمة أمام المحكمة، الجمعة.

وأثار برنتون تارانت المتهم بقتل 51 مصليا في الاعتداء على المسجدين غضب الناجين وأقارب الضحايا عندما ظهر على شاشة مبتسماً في جلسة الاستماع بينما كان محاموه يدفعون ببراءته.

المتهم بقتل 51 مصليا في نيوزيلندا يطالب ببراءته

محامي المتهم قال للمحكمة العليا إن موكله "يدفع ببراءته من كل التهم"

ظهر برنتون الذي يقدم نفسه على أنه مؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض، في جلسة الاستماع المقتضبة هذه، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من سجنه المشدد الحراسة في أوكلاند.

برنتون متهم بقتل 51 شخصا ومحاولة قتل أربعين شخصاً آخر والشروع بعمل إرهابي.

"اتركوني 15 دقيقة في زنزانته"

أثارت الابتسامة التي كانت على وجهه أثناء ظهوره على الشاشة التي نصبت في قاعة المحكمة، غضب الناجين من أسوأ مجزرة ارتُكبت في التاريخ النيوزيلندي الحديث والذين كانوا جالسين بأعداد كبيرة على المقاعد المخصصة للحضور.

مصطفى بوزتاس الذي أصيب في فخذه، قال لوكالة "فرانس برس" خارج المحكمة إن "ذلك يظهر فقط أنه حيوان". وأضاف "من المحزن جداً أن يكون شخص غير إنساني إلى هذا الحد وأن يسلب حياة أبرياء".

عبد العزيز وهو لاجئ أفغاني، أوضح أنه كان يريد فقط رؤية وجه المتهم. فهو من تصدى لمطلق النار في 15 مارس/ آذار في مسجد لينوود ولاحقه في الخارج، الأمر الذي سمح على الأرجح بإنقاذ أرواح.

عبد العزيز أضاف "كان يضحك هنا ويعتقد أنه قوي، لكنه لم يكن إلا جباناً عندما تصديت له وغادر راكضاً". وأشار "في هذه اللحظة، لم يكن رجلاً بما فيه الكفاية كي يقف أمامي، لكن الآن، يقف هنا مبتسماً".

عبد العزيز تابع "اتركوني 15 دقيقة في زنزانته وسنرى ما إذا كان سيتمكن من الابتسام".

عبد العزيز تصدى لمطلق النار في مسجد لينوود ولاحقه إلى الخارج

الأهلية للخضوع للمحاكمة

خلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة، أُبلغت المحكمة بأن لجنة الأطباء النفسيين خلصت إلى أن المتهم يتمتع بالأهلية للخضوع للمحاكمة، وفق ما جاء في بيان نشره القاضي كاميرون ماندر بعيد الجلسة.

القاضي ماندر حدد الرابع من مايو/أيار 2020 موعدا لبدء المحاكمة التي يُفترض أن تمتد على ما لا يقل عن ستة أشهر. لكن خبراء قانونيين يقولون إن هذه المحاكمة، وهي الأكبر في تاريخ نيوزيلندا، قد تستمر على مدة أطول بمرتين.

حُدد موعد جلسة الاستماع القادمة في 15 من آب/أغسطس.

ندد ديدار حسين الذي فقد عمه وعددا من أصدقائه بوجوب الانتظار إلى هذا الحد لإحقاق العدالة. وقال "يجب أن ينتهي ذلك خلال الأشهر الست المقبلة. سيكون ذلك أفضل بالنسبة إلينا. نحن لسنا مسرورين".

منع القاضي ماندر وسائل الإعلام من التقاط صور أو تصوير فيديوهات لظهور تارانت على الشاشة أثناء الجلسة. في المقابل سمح باستخدام صور التُقطت أثناء جلسة استماع سابقة عُقدت في أبريل/نيسان.

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