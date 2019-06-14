السودان الجيش يحبط "مخطط انقلاب" ويقر بأمره فض الاعتصام

كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، رسميا عن إفشال مخطط انقلاب عسكري في مهده قبل تحوله لمحاولة انقلابية، كما أقر بأنّه أمر بفضّ الاعتصام.

التفاصيل:

رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر قال في بيان إن "التحرك لم يصل لمرحلة المحاولة الانقلابية، وتم إحباطه في مهده".

البيان: عهد الانقلابات العسكرية قد ولى، وما رشح مؤخرا حول ذلك هو تحرك لم يرتقِ أو يصل إلى كونه محاولة انقلابية والمجموعة، التي تم التحفظ عليها محدودة جدا وليس كما ورد في الإعلام.

البيان: في ظل التعقيدات الداخلية في المشهد السياسي وانعكاساته الإقليمية والدولية، تجعل من حدوث مثل هذه المحاولات (الانقلابية) أمرا متوقعا نتحسب له، ولا يعدو كونه مغامرات معزولة.

البيان: هناك إجراءات قانونية وفق النظم واللوائح العسكرية وتحقيقات جارية حوله.

البيان: بالتأكيد أن التحديات الأمنية كثيرة في هذه الفترة ونحن نعمل بمساندة بقية مكونات المنظومة الأمنية في مجابهتها، ونؤكد أن القوات المسلحة الضامن الرئيس للعبور بهذه الفترة خالية من كل ما يعكر صفوها.

البيان: هنالك حالة استقطاب حادة تحاول أن تتجاذب هذه المؤسسة لتوظيفها في خدمة أجندة معينة، ولن تستطيع، وكذلك تعرضت القوات المسلحة لحرب إعلامية موجهة حاولت أن تفت من عضدها، وكذلك لم تحقق أهدافها.

البيان: بمراجعة تاريخ الانقلابات العسكرية في السودان.. كان وراءها قوى سياسية حاولت جر القوات المسلحة إلى معسكراتها، سواء كان ذلك محسوبا لليسار أو اليمين.

اعتقال ضباط

المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي قال إن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا على صلة بمحاولة الانقلاب.

الناطق باسم المجلس العسكري في #السودان: هناك أكثر من #انقلاب تم التخطيط له خلال الفترة الماضية تم إحباطها جميعا#الخرطوم #العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/SY4juQp5tl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2019

لكن وكالة الأناضول نقلت عن مصادر مطلعة إنه تم توقيف 68 ضابطا يخضعون حاليا للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أن أغلبهم "ضباط إسلاميون".

الفريق أول كباشي أقرّ بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران في عملية شهدت "بعض الاخطاء والانحرافات" وتسبّبت بمقتل العشرات.

الناطق باسم المجلس العسكري في #السودان: نجدد أسفنا ونقر بوجود تجاوزات فيما يتعلق بفض الاعتصام pic.twitter.com/rkyA4FixHT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2019

كباشي: المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام.. ووضعت الخطة لذلك، ولكن بعض الاخطاء والانحرافات حدثت.

كباشي: بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف.

كباشي: التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائج التحقيق يوم السبت.

كباشي: لن نسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام مقرات القوات المسلحة.

المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في #السودان الفريق ركن شمس الدين كباشي: مكان الاعتصام كان مقرا لاستفزاز القوات المسلحة pic.twitter.com/ySz9gm9sXj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2019

كباشي: بعض الأحزاب في قوى الحرية والتغيير تفاوضنا داخل القاعات وتخطط لانقلاب عسكري.

كباشي: لمسنا روحا إقصائية في التفاوض وديكتاتورية مدنية وهنالك محاولات لتفكيك المنظومة الأمنية.

كباشي: نقطة الاختلاف مع قوى الحرية والتغيير حول نسب تشكيل "مجلس السيادة" بعد الاتفاق معهم على صلاحياته.

كباشي: المبعوث الإثيوبي أبلغنا برغبة قوى التغيير بالتفاوض في أديس أبابا لكننا نرفض نقلها خارج السودان.

كباشي: أبلغنا الوسيط الإثيوبي بتوفر حد أدنى للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير وطلبنا منه أن يدعو للتفاوض خلال 24 ساعة.

كباشي: ننتظر رد الوسيط الإثيوبي الجمعة بشأن استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير.

كباشي: مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح لأي جهة أن تطالبنا بإعادته.

الناطق باسم المجلس العسكري في #السودان: وسائل التواصل الاجتماعي تهدد أمن السودان ولن نسمح بعودتها في الوقت الراهن pic.twitter.com/qq2wNrJK0e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2019