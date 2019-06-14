الاحتلال يشن غارات على غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارات على موقعين في قطاع غزة المحاصر فجر الجمعة، ما تسبب في إحداث أضرار بميناء غزة الجديد.

التفاصيل

تقارير إخبارية فلسطينية قالت إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدأت غاراتها بقصف جوي عدة مرات على موقع "تونس" التابع للمقاومة الفلسطينية جنوب شرق مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الميناء الجديد غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع بثلاث غارات، ما أسفر عن وقوع أضرار.

شهود عيان: حلقت طائرات الاحتلال بشكل مكثف في أجواء القطاع المحاصر.

رواية الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن طائراته هاجمت هدفا لحركة المقاومة الإسلامية(حماس) في قطاع غزة بعد ضربة صاروخية فلسطينية.

الشرطة الإسرائيلية: صاروخ ثان أطلق في المساء وأصاب منزلا في بلدة سديروت الحدودية لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

جيش الاحتلال: طائرات مقاتلة هاجمت "بنية أساسية تحت الأرض" في مجمع تابع لحركة حماس.

الجيش زعم أنه كان يرد على صاروخ أطلق من غزة الليلة الماضية واعترضته منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ.

يوئاف جالانت وهو وزير في مجلس الوزراء الأمني المصغر: ستكون هناك حملة عسكرية أخرى في قطاع غزة.

جالانت: سنحدد التوقيت والظروف. ولن أنساق إلى ما تريده حماس عندما تكون هي التي تريد هذا التصعيد.

جولة جديدة

هذا هو أول تفجر خطير للعنف عبر الحدود منذ تصاعد القتال الشهر الماضي.

تأتي أحدث الأعمال القتالية تلك في أعقاب إغلاق إسرائيل سواحل غزة أمام الصيادين الفلسطينيين الأربعاء فيما قالت إنه رد فعل على إطلاق بالونات حارقة عبر الحدود، ما أشعل النيران في حقول بجنوب إسرائيل هذا الأسبوع.

خلال يومين من القتال العنيف في أوائل مايو أيار، قُتل أربعة إسرائيليين بسبب قذائف أطلقت من غزة، حسبما قال مسؤولون محليون في قطاع الصحة.

سلطات الصحة في القطاع قالت إن الضربات الإسرائيلية قتلت 21 فلسطينيا.

أنهت هدنة توسطت فيها مصر وقطر والأمم المتحدة هذه الجولة من أعمال العنف.

خلفيات