إلهان عمر: للسعودية والإمارات يد في قمع الشعوب الساعية للحرية

قالت إلهان عمر عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في تصريحات خاصة للجزيرة إن للسعودية والإمارات تاريخا طويلا في دحر الحركات الديمقراطية.

أبرز تصريحات عمر للجزيرة