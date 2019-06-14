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سياسة

إلهان عمر: للسعودية والإمارات يد في قمع الشعوب الساعية للحرية

14/6/2019

قالت إلهان عمر عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في تصريحات خاصة للجزيرة إن للسعودية والإمارات تاريخا طويلا في دحر الحركات الديمقراطية.

أبرز تصريحات عمر للجزيرة
  • أبوظبي والرياض كانت لهما يد في قمع الشعوب الساعية للحرية.
  • الأمر المثير هنا هو اللاعبون الإقليميون في النزاع السوداني، كالسعودية والامارات.
  • للسعوديين والإماراتيين تاريخ طويل يعود إلى أربعة وعشرين عاما على الأقل في دحرهم للحركات الديمقراطية في المنطقة.
  • السعودية والإمارات كانت لهما يد في قمع الشعوب الساعية للحرية والداعية للاعتماد والحكم الذاتيين، ويبدو أن الولايات المتحدة تدعم مصالحهم في المنطقة.
  • تحالف الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات غير الأخلاقي.
  • تحالف واشنطن مع أبوظبي والرياض هو أكثر التحالفات عبثية ولا يتناسب مع القيم الأمريكية.
  • عندما نفكر في مصلحة أمننا القومي فائتماننا السعودية والامارات على هذه المصالح يشبه كمن يعتمد على لص في حراسة متجره.
  • جني الأرباح وطبيعة المصالح بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسعودية والإمارات واحدة من القضايا التي آمل أن نطلع على تفاصيلها بشكل كامل.
  • السعودية لها يد فيما يجري في السودان وليبيا.
  • كيف يمكن اتخاذ قرار ببيع أسلحة للسعودية ونحن نعرف أنها كانت ضالعة في واحدة من أبشع الأزمات الإنسانية وأقصد بذلك اليمن.
  • ندرك أن للسعودية يدا فيما يجري حاليا في السودان وفي ليبيا والقائمة طويلة جدا.
المصدر : الجزيرة مباشر
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