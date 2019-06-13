واشنطن: إيران مسؤولة عن الهجمات ضد ناقلتي نفط بحر عُمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنّه من المبكر جدا "حتى مجرد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، فيما حمل وزير خارجيته مايك بومبيو إيران المسؤولية عن استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.

التفاصيل:

ترمب كتب على تويتر، الخميس، "أشعر شخصياً أنه من المبكر جدا حتى مجرّد التفكير بإبرام اتّفاق. هم ليسوا مستعدّين، ولا نحن أيضاً".

ترمب قال إنّه يثمّن مهمّة الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي بدأ زيارة إلى طهران الأربعاء.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

تغريدة ترمب جاءت عقب ساعات من هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلت عن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قوله لرئيس وزراء اليابان "لا أعتبر ترمب أهلا لتبادل الرسائل وليس لدي أي رد له الآن أو في المستقبل".

كان يعلق على رسالة حملها آبي إلى طهران من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

إحدى الناقلتين اللتين أصيبتا في هجوم خليج عمان يابانية، كما كانت اليابان من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني حتى الشهر الماضي عندما طالبت واشنطن جميع الدول بوقف كل واردات النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب على "تويتر" أن وقوع الهجوم أثناء زيارة آبي لطهران أمر "مريب".

تغريدة ترمب جاءت قبيل دقائق من بيان أدلى به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، واتّهم فيه إيران بالوقوف خلف الهجومين.

بومبيو: حكومة الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن الهجمات التي وقعت في خليج عمان.

بومبيو: التقييم يستند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور.

بومبيو: هدف إيران من هذه الهجمات هو منع النفط من عبور مضيق هرمز.

بومبيو: الأنشطة التي تقوم بها إيران تمثّل تهديداً واضحاً للأمن والسلم الدوليين، وهجوماً فاضحاً على حرية الملاحة وتصعيداً غير مقبول للتوتّرات من جانب إيران.

في حين استبعد ترمب التفاوض مع إيران، قال بومبيو إن بلاده ما زالت تريد أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات "عندما يحين الوقت لذلك".

واشنطن اتهمت طهران بأنها المسؤولة عن هجوم مماثل وقع في 12 مايو/ أيار واستهدف أربع ناقلات نفط في المنطقة ذاتها وهي ممر شحن حيوي يمر عبره نسبة كبيرة من النفط العالمي.

بحث الخيارات:

وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين كبيرين في إدارة الرئيس ترمب إن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها عدة خيارات بشأن كيفية حماية الملاحة الدولية في خليج عمان بعد الهجوم.

المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، قالا إن الولايات المتحدة تريد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكد من عدم تعطيل حركة التجارة الدولية.

شجب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "الهجوم الإرهابي" الذي تعرضت له ناقلتان للنفط في خليج عمان.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت عن الوزير قوله إن الرياض ستتخذ "الإجراءات التي تراها مناسبة" لحماية موانئها ومياهها الإقليمية.

الفالح دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة.

#وزير_الطاقة يشجب الاعتداء على ناقلتين في #خليج_عمان استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات للمستهلكين في كافة أنحاء العالم،مؤكداً أن المملكة ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية،داعيًا #المجتمع_الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.#واس pic.twitter.com/YVF1iI6BOn — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 13, 2019

ردود فعل دولية

البحرية الملكية في بريطانيا أصدرت تحذيرا تحث فيه السفن التجارية التي تمر عبر خليج عمان على توخي أقصى درجات الحذر بعد الهجمات على ناقلتي نفط في المنطقة.

مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة قالت في بيان إن "الملابسات غير واضحة الآن وتخضع للتحقيق. ننصح السفن التي تمر في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر".

البحرية الملكية تدير المجموعة من أجل تقديم معلومات أمنية للسفن التجارية.

دولة قطر أدانت "العملية التخريبية التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان بغض النظر عن هوية الفاعل".

وزارة الخارجية القطرية حذرت في بيان "من العبث بأمن منطقة الخليج والمنطقة ككلّ"، وطالبت "بتحقيق دولي عاجل يكشف الحقائق ويضع جميع الأطراف الضالعة أمام مسؤولياتها القانونية".

بيان الخارجية القطرية أكد أن "الهجوم يعدّ تهديدا مباشرا على أمن المنطقة وتحذر من تداعياته الخطيرة على أمن وسلامة مسارات التجارة الدولية، لذا فإنها تطالب جميع الأطراف بضبط النفس ووقف التصعيد".