واشنطن: إيران مسؤولة عن الهجمات ضد ناقلتي نفط بحر عُمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنّه من المبكر جدا "حتى مجرد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، فيما حمل وزير خارجيته مايك بومبيو إيران المسؤولية عن استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.

التفاصيل:

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019