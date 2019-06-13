بينها "الثراء الحرام".. النيابة السودانية توجه تهما جديدة للبشير

وجهت النيابة العامة السودانية، الخميس، اتهاما رسميا للرئيس المعزول عمر البشير، بـ "حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطورائ".

التفاصيل:

نقلت وكالة الأنباء السودانية عن النيابة العامة، إعلانها اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.

مصدر مسؤول بالنيابة العامة قال إن النيابة وجهت تهما للرئيس المعزول تحت مواد "حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطوارئ".

كانت النيابة العامة في السودان، قد وجهت في مايو/أيار الماضي، إلى البشير وآخرين، اتهاما بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.

أعلن محامون، حينها، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير وآخرين؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلابا عسكريا عام 1989.

خلفيات: