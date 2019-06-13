الجبهة الوطنية للتحرير: روسيا تقصف المدارس والمستشفيات في إدلب

قال الناطق الرسمي للجبهة الوطنية للتحرير السورية، النقيب ناجي مصطفى، إن طائرات الجيش الروسي تقصف المدنيين كل دقيقة في القرى والمدن بإدلب، آخر معقل للمعارضة السورية.

وأضاف مصطفى في تصريحات لبرنامج "حوار مباشر" أن روسيا قصفت مدارس ومستشفيات في منطقة يسكنها 3 مليون سوري نزح منهم أكثر من نصف مليون للحدود التركية ويعيشون الآن بدون خيام.

أبرز تصريحات النقيب ناجي مصطفي: