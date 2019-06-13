الجامعة العربية: مولدوفا شريكة لإسرائيل في العدوان على فلسطين

قالت الجامعة العربية، مساء الأربعاء، إن نقل سفارة مولدوفا من تل أبيب إلى القدس، يجعلها شريكة لإسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني.

مولدوفا نقلت سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس

اعتبرت الجامعة العربية، في بيان الأربعاء، أن "قرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني".

أوضح البيان، أن "هذا القرار يمثل انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويجعل من حكومة مولدوفا شريكة لإسرائيل في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية".

طالبت الجامعة العربية، حكومة مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي سيكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي وعلاقاتها مع الدول العربية، خاصة وأن قضية القدس ستبقى معيارا حاكما في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى.

في وقت سابق الأربعاء، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، قرار مولدوفا بنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.

الثلاثاء، أعلن رئيس وزراء مولدوفا، بافل فليب، نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، ثم نقل السفارة إليها.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967، ولا ضمها إليها في 1981.

ترمب يرفع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد توقيعه عليه أمام وسائل الإعلام