آبي: خامنئي أكد أنه لا نية لطهران لصنع أسلحة نووية

نقل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس عن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي قوله إنه لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها.

تصريحات آبي للصحفيين في طهران اليوم الخميس:

Meeting with Mr. @AbeShinzo, the Prime Minister of Japan pic.twitter.com/6lTsxR7L0J

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 13, 2019