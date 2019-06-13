آبي: خامنئي أكد أنه لا نية لطهران لصنع أسلحة نووية

نقل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس عن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي قوله إنه لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها.

تصريحات آبي للصحفيين في طهران اليوم الخميس:

قال المرشد الأعلى خامنئي إن البلاد لن تصنع أو تمتلك أو تستخدم أسلحة نووية ولا ينبغي لها ذلك.

نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن آبي القول بعد لقائه خامنئي في طهران اليوم إن المرشد الإيراني أكد له أنه يؤمن بالسلام.

آبي أضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد له خلال آخر حديث بينهما أنه لا يرغب في تصعيد الوضع.

تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي:

لا أعتبر ترمب شخصا يستحق تبادل الرسائل معه. ليس لدي رد له ولن أرد عليه".

نحرم شرعا تصنيع السلاح النووي ولو أردنا لفعلنا ذلك ولما استطاعت واشنطن فعل أي شيء.

كلام ترمب بأن أمريكا لا تريد تغير نظامنا كذب محض ولو استطاعت لفعلت ذلك دون تردد.

زيارة آبي إلى طهران:

آبي التقى الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارة تركز على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وهو أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ الثورة الاسلامية في 1979.

تأتي زيارة آبي وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ما يثير مخاوف من تفجر الوضع في الخليج وقلق على مستقبل الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بعد انسحاب واشنطن الأحادي منه في أيار/مايو 2018.

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