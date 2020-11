يونيسف: مقتل 19 طفلا في السودان منذ فض اعتصام الخرطوم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الثلاثاء، مقتل 19 طفلا في السودان، على الأقل، وأصيب 49 منذ 3 يونيو/ حزيران الجاري (تاريخ فض اعتصام الخرطوم).

يونيسيف: مقتل 19 طفلا منذ فض اعتصام الخرطوم

حماية المدنيين والمساءلة والعدالة:

الأمم المتحدة تدعو العسكري لوقف القوة المفرطة ضد المدنيين:

مهمة وساطة:

الجنجويد في قفص الاتهام:

The people of Sudan risked their lives and safety to demand a better country. But they had little time to celebrate. The paramilitary forces implicated in human rights violations in Darfur are now leading the brutal crackdown on peaceful protesters. https://t.co/N6aeZ30jMD

— Amnesty International (@amnesty) June 10, 2019