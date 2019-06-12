مصر: أحكام بحق 296 شخصا بتهمة محاولة اغتيال السيسي وبن نايف

قضت محكمة عسكرية بمصر، الأربعاء، بأحكام متفاوتة بحق 296 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي (الرئيس المصري) وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف وفق مصدر.

التفاصيل:

وفق ما نقلته بوابة أخبار اليوم المملوكة للدولة، "قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة (جنوب) اليوم في القضية ذاتها بالسجن المؤبد بحق 32 متهما، والسجن 15 عاما بحق 29 متهما، والسجن 10 سنوات بحق 36 متهما، السجن 7 سنوات بحق متهم وحيد".

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات بحق 81 متهما، والسجن 3 سنوات بحق 117 شخصا، وبراءة متهمين اثنين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وانقضاء الدعوى بحق متهم لوفاته، وعدم الاختصاص بحق متهم رابع.

تعد الأحكام الصادرة اليوم أولية قابله للطعن عليها أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما عقب التصديق عليها من وزير الدفاع المصري، وفق مصدر قانوني.

مطلع فبراير /شباط الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة 8 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية برمتها، فعدلت المحكمة عن حكم الإعدام لعدم كفاية الأدلة تجاه المحالين للمفتي واكتفت بعقوبة السجن المؤبد، وفق مصدرين.

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