القضاء الأردني: "الإخوان المسلمين" المرخصة ليست خلفا للجماعة التاريخية

أصدرت محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارا يقضي بأن "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" ليست خلفًا قانونيا لجماعة الإخوان المسلمين.

التفاصيل:

محكمة التمييز قضت في قرارها الصادر بتاريخ التاسع والعشرين من مايو/ أيار الماضي، اعتبار جماعة الاخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب احكام القانون، اعتباراً من تاريخ عام 1953 وذلك لعدم قيامها بتوفيق اوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية الذي صدر في نفس العام.

بموجب قرار محكمة التمييز، فإن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.

توضيح مهم،،

قرار محكمة التمييز ينص على ان الجمعية الجديدة التي رخصت عام 2015 ليست خلفا للجماعة،،

واعتبر ان الجمعية التي انشأت عام 1946 منحلة حكما بسبب صدور قانون الجمعيات الخيرية بتاريخ 16_2_1953،، وهذا معلوم… https://t.co/ONA6x3vrC2 — ثابت عساف (@thabetassaf) June 12, 2019