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سياسة

الحوثيون يقصفون مطار أبها والسعودية تعلن إصابة 26 شخصا

12/6/2019

أعلن التحالف السعودي الإماراتي اليوم (الأربعاء)، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية إلى هجوم بـ "مقذوف" أسفر عن إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة.

أبرز تصريحات العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف:
  • عند الساعة 02:21 من صباح اليوم (الأربعاء) سقط مقذوف معادي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".
  • سقوط المقذوف حتى إعداد هذا البيان أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة.
  • تم نقل (8) حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة.
  • استهداف المطار من قبل ميليشا الحوثي قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

https://twitter.com/almasirah/status/1138480675953291265?ref_src=twsrc%5Etfw

قصف حوثي:
  • قناة المسيرة التابعة للحوثيين أعلنت أن القوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثي أطلقت صاروخ من طراز "كروز" على مطار أبها الدولي.
  • الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وتوقفت الملاحة الجوية في المطار.
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: صاروخ كروز الذي استهدف مطار أبها أصاب برج المراقبة ونجح في تعطيله.
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين: تم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بسرب من طائرات قاصف 2k.
  • الهجوم الجوي طال مخازن أسلحة ورادارات متطورة وحديثة وغرف تحكم وسيطرة بقاعدة الملك خالد الجوية.
خلفيات
  • يشهد اليمن حربًا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.
  • تصاعدت الحرب في مارس/ آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعمًا للقوات الحكومية.
  • النزاع تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 % من السكان.
  • الحرب أوقعت حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
المصدر : وكالات
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