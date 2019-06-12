الاحتلال الإسرائيلي يغلق منطقة الصيد البحري في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة ما يحول دون خروج الصيادين الى البحر، وذلك بذريعة إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

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