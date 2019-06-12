إيران ستطلب من اليابان التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية
12/6/2019
قال مسؤولون إيرانيون لوكالة رويترز إن طهران ستطلب من اليابان التوسط بين طهران وواشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.
التفاصيل:
مسؤول إيراني كبير لرويترز: بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، يجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات).
مسؤول آخر :"السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك".
شينزو أبي في طهران
يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زيارة رسمية، الأربعاء، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الرامية لتخفيف التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.
آبي أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تبادلا خلالها الآراء حول عدد من الملفات الإقليمية ومنها الوضع في ايران.
ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران وذلك خلال زيارته لليابان الشهر الماضي.
تأتي تلك التصريحات قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران.
سيكون آبي أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وتأتي زيارته مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة مما أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري آخر في منطقة الشرق الأوسط.
الوكالة الدولية: إيران سرعت وتيرة تخصيب اليورانيوم
يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن إيران نفذت تهديدا بالإسراع بوتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب.
وأضاف أمانو إن طهران تنتج الآن قدرا أكبر من اليورانيوم المخصب عن ذي قبل.
عبر أمانو عن قلقه إزاء التوتر المتزايد بشأن المسألة النووية الإيرانية، مؤملا "أن يتم التوصل لسبل لتقليل التوتر الحالي من خلال الحوار.
خلفية
وقعت إيران والقوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اتفاقا نوويا في عام 2015 سمح برفع الولايات المتحدة جزئيا للعقوبات التي فرضتها على إيران وتحسن العلاقات بين طهران وواشنطن.
يسمح الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 لطهران بتشغيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي من النوع (آي.آر-1) لكنه يفرض مزيدا من القيود على الأنواع الأكثر تطورا.
انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وتوعد حينها بفرض عقوبات اقتصادية "على أعلى مستوى" على إيران، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بنفس العقوبات من قبل أمريكا.
أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.
في أبريل نيسان/ الماضي أعلنت أمريكا ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية.
وإلى جانب العقوبات منحت واشنطن أيضا استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى.
هذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.