أمريكي يعترف بقتل ثلاثة طلاب مسلمين

أقر أمريكي، الأربعاء، بقتل ثلاثة طلاب جامعيين مسلمين، بعد أربع سنوات من ارتكاب الجريمة التي أثارت جدلا واسعا حول دوافعها وتصاعد الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة.
التفاصيل:
- أقر كريغ ستيفن هيكس (50 عاما) اليوم الأربعاء بارتكاب ثلاث جرائم قتل من الدرجة الأولى وذلك في قاعة المحكمة في مدينة دورهام بولاية كارولينا الشمالية، حيث احتشد بالقاعة العشرات من أسر الضحايا وأصدقائهم.
- اعتراف الجاني جاء بعد شهرين من إسقاط ممثلة الادعاء في المقاطعة خططا لطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على أمل الانتهاء من القضية التي قالت إنها طالت أكثر من اللازم.
- هيكس قال لقاضي المحكمة العليا أورلاندو هدسون: "أردت الإقرار بالذنب منذ اليوم الأول".
- القاضي قال إن هيكس وافق ضمن صفقة اعترافه على قبول ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط.
وقائع الجريمة:
- تقول الشرطة إن هيكس اقتحم مسكنا يملكه أحد الضحايا ويدعى ضياء بركات (23 عاما) في منطقة تشابيل هيل بولاية كارولينا الشمالية وذلك في فبراير/شباط 2015، وأطلق النار على بركات وزوجته يسر أبو صالحة (21 عاما) وأختها رزان أبو صالحة (19 عاما) فأرداهم قتلى.
- كان بركات في ذلك الوقت طالبا في طب الأسنان بجامعة كارولينا الشمالية بمدينة تشابل هيل، وكان قد تزوج قبل أقل من شهرين فقط من يسر أبو صالحة، التي كانت قد قبلت للتو في كلية طب الأسنان.
- كانت رزان أبو صالحة تدرس أيضا بجامعة ولاية كارولينا الشمالية.
- أظهرت نتائج تشريح الجثة أن بركات أُصيب برصاصات عدة قبل أن يسقط قتيلا في مدخل المنزل، بينما أطلق الجاني النار على زوجته وشقيقتها في الرأس من مسافة قريبة داخل الشقة.
- قالت شرطة تشابل هيل عقب الجريمة إن هيكس ادعى أنه كان غاضبا بسبب المنافسة على أماكن وقوف السيارات في المجمع السكني.
- لكن أقارب الضحايا قالوا إنهم يعتقدون أن إطلاق النار كان جريمة كراهية بسبب ديانة الضحايا.
- كان الضحايا الثلاثة يخططون لزيارة تركيا خلال عطلتهم الصيفية القادمة للتطوع في عيادة لطب الأسنان في مخيم للاجئين السوريين.
- قال الطبيب النفسي محمد أبو صالحة، والد الضحيتين يسر ورزان، في جلسة استماع بالكونغرس بشأن جرائم الكراهية في أبريل/ نيسان إن هيكس كان قد وجه تعليقات بغيضة لبناته بسبب ارتدائهن الحجاب.
- الدكتور أبو صالحة أضاف في شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي: "لقد قُتل ثلاثة من الشباب الأمريكيين بوحشية وليس هناك شك في أن هذه المأساة ولدت من التعصب والكراهية".