أمريكي يعترف بقتل ثلاثة طلاب مسلمين

أقر أمريكي، الأربعاء، بقتل ثلاثة طلاب جامعيين مسلمين، بعد أربع سنوات من ارتكاب الجريمة التي أثارت جدلا واسعا حول دوافعها وتصاعد الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة.

التفاصيل:

أقر كريغ ستيفن هيكس (50 عاما) اليوم الأربعاء بارتكاب ثلاث جرائم قتل من الدرجة الأولى وذلك في قاعة المحكمة في مدينة دورهام بولاية كارولينا الشمالية، حيث احتشد بالقاعة العشرات من أسر الضحايا وأصدقائهم.

اعتراف الجاني جاء بعد شهرين من إسقاط ممثلة الادعاء في المقاطعة خططا لطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على أمل الانتهاء من القضية التي قالت إنها طالت أكثر من اللازم.

هيكس قال لقاضي المحكمة العليا أورلاندو هدسون: "أردت الإقرار بالذنب منذ اليوم الأول".

القاضي قال إن هيكس وافق ضمن صفقة اعترافه على قبول ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط.

وقائع الجريمة: