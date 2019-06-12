أمريكا تطالب السعودية بتقدم ملموس في قضية خاشقجي قبل ذكرى مقتله

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنها تستحث السعودية على تحقيق تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإنها تريد حدوث هذا قبل حلول الذكرى الأولى للواقعة

عليهم أن يأخذوا الأمر بجدية:

ردا على من يتهمون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتغاضي عن الأمر مع السعوديين قال المسؤول لرويترز هذا الأسبوع إن الرسالة الموجهة للمملكة هي أن القضية لا تزال "ساخنة جدا" وأن عليهم أن يأخذوا الأمر بجدية.

كثف أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونغرس، يستشهدون بقرائن تشير إلى وجود دور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واقعة القتل ويتملكهم الغضب من سقوط ضحايا مدنيين في الحملة الجوية السعودية باليمن، من جهودهم لمنع ترمب من إتمام صفقات أسلحة مع المملكة.

قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن السعوديين ينبغي أن يستكملوا التحقيق ويتخذوا إجراء قبل حلول ذكرى مقتل خاشقجي، لكنه لم يحدد العواقب التي يمكن أن تحدث ما لم يفعلوا ذلك. ولم تتخذ إدارة ترمب حتى الآن إلا خطوات محدودة للغاية.

المسؤول الأمريكي قال "ستزداد الحساسيات مع اقتراب الذكرى… من مصلحة الجميع تحقيق تقدم ملموس بحلول ذلك الحين".

كان السناتور الديمقراطي كريس ميرفي قد اتهم الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع بغض الطرف عن قضية مقتل خاشقجي، وقال المسؤول الكبير بالإدارة الأمريكية إن الإدارة تؤكد للسعوديين أن الجدل سيستمر ما لم تحاسب أحدا بوضوح.

جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثارت ردود فعل غاضبة