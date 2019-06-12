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سياسة|تركيا

أردوغان: تركيا أخذت منظومة الصواريخ "إس-400" وانتهى الأمر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
12/6/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لن أقول إن تركيا ستأخذ منظومة الدفاع (الصاروخية) "إس-400″، هي أخذتها، وأنهينا هذا الأمر".

التفاصيل:
  • أضاف أردوغان في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه في العاصمة أنقرة: "وقعنا صفقة شراء منظومة "إس-400″ بعد أخذ تعهد بالإنتاج المشترك إلى جانب سعرها المناسب".
  • قررت أنقرة في 2017، شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة "الناتو"، وهو ما تنفيه أنقرة.
  • حول مشروع مقاتلات "F-35" قال أردوغان: "سألتقي ترمب في اليابان نهاية الشهر، وسنبحث بشكل متبادل مثل هذه المواضيع".
  • أشار أن "تركيا ليست زبونا فقط لـ"F-35″، ولكنها شريك بإنتاجها بنفس الوقت".

وتركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع مقاتلات "F-35″، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "إف-35″، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

والثلاثاء أعلن قائد قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، تود كانتربوري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات "F 35" الذين يتلقون التدريب في القاعدة المذكورة بحجة "دواعٍ أمنية".

المصدر : الأناضول
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