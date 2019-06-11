نيويورك تايمز: حميدتي الرجل الأقوى في السودان بفضل الدعم الخليجي

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الفريق محمد حمدان حميدتي هو الرجل القوي الآن في السودان، رغم رئاسة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان للمجلس العسكري.

أبرز ما ورد في تقرير نيويورك تايمز:

قادة السعودية والإمارات أغدقوا المال والسلاح والنصائح على حميدتي، رغم كونه متهما بارتكاب جرائم ِإبادة جماعية في دارفور.

أشارت إلى انتشار عربات مصفحة إماراتية الصنع تابعة لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي في شوارع الخرطوم.

نقلت عن طيار سوداني سابق قوله إن طائرات شحن سعودية وإماراتية أنزلت معدات وشحناتِ أسلحة في مطار الخرطوم.

نقلت الصحيفة عن مصادر طبية سودانية تعرض عدد من النساء لاعتداءات جنسية خلال فض اعتصام الخرطوم.

إدانة في الكونغرس:

تقدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار يعرب عن دعم المجلس لانتقال سريع للسلطة في السودان إلى حكومة بقيادة مدنية.

يؤكد مشروع القرار على حق الشعب السوداني في التجمع السلمي، ويدين استخدام حكومة السودان للعنف ضد المحتجين والصحفيين.

يشدد مشروع القرار المقدم إلى مجلس النواب الأمريكي على أنه في ظل غياب إصلاحات سياسية واحترام حقوق الانسان فإنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع السودان وأن تبنيَ شراكة معه.

الجثث تؤكد مخاوف الثوار: