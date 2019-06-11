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نيويورك تايمز: حميدتي الرجل الأقوى في السودان بفضل الدعم الخليجي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعه مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعه مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني
11/6/2019

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الفريق محمد حمدان حميدتي هو الرجل القوي الآن في السودان، رغم رئاسة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان للمجلس العسكري. 

أبرز ما ورد في تقرير نيويورك تايمز:
  • قادة السعودية والإمارات أغدقوا المال والسلاح والنصائح على حميدتي، رغم كونه متهما بارتكاب جرائم ِإبادة جماعية في دارفور. 
  • أشارت إلى انتشار عربات مصفحة إماراتية الصنع تابعة لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي في شوارع الخرطوم. 
  • نقلت عن طيار سوداني سابق قوله إن طائرات شحن سعودية وإماراتية أنزلت معدات وشحناتِ أسلحة في مطار الخرطوم. 
  • نقلت الصحيفة عن مصادر طبية سودانية تعرض عدد من النساء لاعتداءات جنسية خلال فض اعتصام الخرطوم. 
إدانة في الكونغرس:
  • تقدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار يعرب عن دعم المجلس لانتقال سريع للسلطة في السودان إلى حكومة بقيادة مدنية. 
  • يؤكد مشروع القرار على حق الشعب السوداني في التجمع السلمي، ويدين استخدام حكومة السودان للعنف ضد المحتجين والصحفيين.
  • يشدد مشروع القرار المقدم إلى مجلس النواب الأمريكي على أنه في ظل غياب إصلاحات سياسية واحترام حقوق الانسان فإنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع السودان وأن تبنيَ شراكة معه. 
الجثث تؤكد مخاوف الثوار:
  • الكاتب روبرت فيسك كتب في الإندبندنت البريطانية أنّ الجثث الطافية على مياه النيل في السودان تؤكد صحة تخوّف الثوار من المال السعودي والإماراتي.
  • المتظاهرون من أجل الديمقراطية في السودان كانوا أول من احتج على تدخل السعودية في ثورتهم. 
  • فيسك: ما يريده مئات الآلاف من المحتجين، هو إجابات عن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، وبرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان. 
  • فيسك: يريد السودانيون أن يعرفوا لماذا وعدت السعودية والإمارات بتقديم ثلاثة مليارات دولار كمساعدة للمجلس الانتقالي.
  • فيسك: جنّد البرهان كثيرا من السودانيين للقتال في اليمن، وكان عدد كبير منهم تحت قيادة حميدتي… فهل من المفاجئ أن يرغب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مواصلة علاقته مع حميدتي؟ ويرى أن أي شيء، بالنسبة لهؤلاء، سيكون أفضل من الديمقراطية البرلمانية في السودان.  
     
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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