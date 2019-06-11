نائبة ألمانية: بن زايد مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في الكوكب

قالت نائبة رئيس البرلمان الألماني إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في الكوكب جراء الصراع في اليمن، مشيرة أن بن زايد داعم رئيسي للمستبدين بالمنطقة.

أبرز تصريحات كلاوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألماني المنتمية إلى حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية:

بن زايد بصفته نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو قادر على الوصول إلى إمكانيات مالية وعسكرية يستخدمها بلا ضمير في دعم حكام استبداديين ومعادين لحقوق الإنسان في دول مثل مصر أو ليبيا أو السودان.

يتعين على الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن يجد عبارات واضحة وأن يوضح لولي العهد دون لبس أن ألمانيا وأوربا تنتظران تغيرا سياسيا جذريا ونهاية فورية لحرب اليمن.

الإمارات قوة محركة في حرب اليمن، وولي عهد أبوظبي يشارك بذلك في المسؤولية عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في هذا الكوكب.

لا ينبغي إبقاء انتهاك الإمارات للقانون الدولي في اليمن دون ذكر أو عواقب، حتى لو كان النزاع المشتعل مع إيران هو الحدث المحوري حاليا.

بن زايد واحد ضمن أكثر الساسة نفوذا ومهابة في منطقته.

كلاوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألماني

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