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سياسة

نائبة ألمانية: بن زايد مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في الكوكب

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
11/6/2019

قالت نائبة رئيس البرلمان الألماني إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في الكوكب جراء الصراع في اليمن، مشيرة أن بن زايد داعم رئيسي للمستبدين بالمنطقة.

أبرز تصريحات كلاوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألماني المنتمية إلى حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية:
  • بن زايد بصفته نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو قادر على الوصول إلى إمكانيات مالية وعسكرية يستخدمها بلا ضمير في دعم حكام استبداديين ومعادين لحقوق الإنسان في دول مثل مصر أو ليبيا أو السودان.
  • يتعين على الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن يجد عبارات واضحة وأن يوضح لولي العهد دون لبس أن ألمانيا وأوربا تنتظران تغيرا سياسيا جذريا ونهاية فورية لحرب اليمن.
  • الإمارات قوة محركة في حرب اليمن، وولي عهد أبوظبي يشارك بذلك في المسؤولية عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في هذا الكوكب.
  • لا ينبغي إبقاء انتهاك الإمارات للقانون الدولي في اليمن دون ذكر أو عواقب، حتى لو كان النزاع المشتعل مع إيران هو الحدث المحوري حاليا.
  • بن زايد واحد ضمن أكثر الساسة نفوذا ومهابة في منطقته.
كلاوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألماني
خلفيات
  • يبدأ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الثلاثاء زيارة للعاصمة الألمانية برلين تستغرق يومين.
  • ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ولي عهد أبوظبي في قصر الرئاسة "بيليفو" ببرلين مساء اليوم.
  • كما يلتقي بن زايد المستشارة أنغيلا ميركل في ديوان المستشارية على مأدبة عشاء غدا الأربعاء.
  • محمد بن زايد آل نهيان هو الحاكم الفعلي للإمارات.
  • من أكثر الموضوعات حساسية المتعلقة بالإمارات حاليا مشاركتها في حرب اليمن والقيود المفروضة على صادرات الأسلحة الألمانية إليها.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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