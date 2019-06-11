مشهد مبكِ في غزة.. طفل يقود جنازة والده ضابط الإسعاف الشهيد

شيع مئات الفلسطينيين في قطاع غزة جثمان ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي (٣٦ عامًا) الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في مسيرات العودة في الثالث من مايو/أيار الماضي.
"كان يفدي كل الدنيا بروحه.. والأطفال والصغار بشهدوله".. زوجة الشهيد المسعف محمد الجديلي تتحدث عنه خلال 14 عامًا من العمل انتهت بإجرام الاحتلال pic.twitter.com/0iaRd5CRf4
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 11, 2019
نجل الشهيد المسعف محمد الجديلي يقود جنازة تشييع والده الذي استشهد باعتداءات قوات الاحتلال على الطواقم الطبية والسلميين بمسيرات العودة شرقي قطاع #غزة
تصوير حسن اصليح pic.twitter.com/8MvrZDXTVe
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 11, 2019
#صور.. تشييع جثمان الشهيد المسعف محمد الجديلي (36عامًا) الذي استشهد أمس، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء تقديمه الإسعافات الأوّلية لمصابي مسيرات العودة السلمية شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/IYk2yRac6I
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 11, 2019