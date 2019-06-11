رويترز: "قوى التغيير" تعتزم ترشيح مدنيين لعضوية المجلس السيادي السوداني

نقلت وكالة رويترز عن قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن المعارضة تعتزم ترشيح 8 أسماء لعضوية المجلس السيادي، وسترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.

يأتي ذلك فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي أمس اعتقال عدد من الجنود المتورطين في قتل عشرات المتظاهرين، خلال اقتحام اعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي، ما يعد أول اعتراف رسمي من العسكري السوداني بتورط أفراد من القوات النظامية في عملية الفض.

جديد السودان:

قيادي في المعارضة صرح لرويترز بأن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبدالله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسًا للوزراء.

المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه قال إن قوى التغيير ستعلن أيضًا ترشيحها لثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء. ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.

تجمع المهنيين السودانيين أشار صباح اليوم في بيان، إلى وصول قوى التغيير إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، وقال إن الإعلان عنه سيتم في الوقت المناسب.

مصادر من المعارضة كانت قد قالت إن مساعدًا لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يتنقل بين الجانبين لمحاولة الوساطة للتوصل لاتفاق بعد زيارة أبي للخرطوم والتي استغرقت يومًا واحدًا.

وساطة أبي أحمد:

يبدو أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة. وقد تساعد على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية في مسعى للاتفاق على سبيل للانتقال إلى الديمقراطية.

خلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلسًا انتقاليًا من 15 عضوا منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

أبي أحمد قال على تويتر، الإثنين، إنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان عن "تقدم الوساطة".

PM Abiy spoke on the phone with Sudan’s TMC Head, Abdel Fattah Burhan, on mediation progress to bring peace & stability to Sudan. Their discussion highlighted the way forward on currently pressing issues. Both expressed hope that the current situation will be positivity remedied. pic.twitter.com/mGnMKeZzeB — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) June 10, 2019

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