رويترز: "قوى التغيير" تعتزم ترشيح مدنيين لعضوية المجلس السيادي السوداني

نقلت وكالة رويترز عن قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن المعارضة تعتزم ترشيح 8 أسماء لعضوية المجلس السيادي، وسترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.

يأتي ذلك فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي أمس اعتقال عدد من الجنود المتورطين في قتل عشرات المتظاهرين، خلال اقتحام اعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي، ما يعد أول اعتراف رسمي من العسكري السوداني بتورط أفراد من القوات النظامية في عملية الفض.

جديد السودان:

وساطة أبي أحمد:

PM Abiy spoke on the phone with Sudan’s TMC Head, Abdel Fattah Burhan, on mediation progress to bring peace & stability to Sudan. Their discussion highlighted the way forward on currently pressing issues. Both expressed hope that the current situation will be positivity remedied. pic.twitter.com/mGnMKeZzeB

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) June 10, 2019