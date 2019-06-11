رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترمب "القائد الأعلى للتشتيت"

ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي على الإهانات التي وجهها الرئيس دونالد ترمب لها ووصفته بأنه "القائد الأعلى للتشتيت".

التفاصيل:

بيلوسي عبرت، خلال مؤتمر في واشنطن، عن "سأمها" من الحديث عن ترمب، قائلة إنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية.

بيلوسي: سئمت منه. لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه.

بيلوسي: دعونا لا نقضي وقتا أطول من اللازم في هذا الشأن لأن هذا سيكون انتصارا له، للقائد الأعلى للتشتيت.

بيلوسي: كل ما أفعله هو النظر للمصدر. أسهمي ترتفع في كل مرة يهاجمني فيها، لذا فما الذي يمكنني قوله.

ترمب وصف بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنها "عار.. وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام".

ترمب قال في مقابلة مع شبكة فوكس "أسميها نانسي العصبية… نانسي بيلوسي كارثة… إنها كارثة".

خلال رئاسته، نأى ترمب بنفسه بشكل عام عن إهانة بيلوسي مثلما يفعل مع آخرين، لكن هذا انتهى في الأسابيع القليلة الماضية في الوقت الذي كثف فيه الديمقراطيون تحقيقاتهم الخاصة به ومناقشتهم لاحتمال مساءلته بغرض عزله.

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