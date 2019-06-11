حكم إسرائيلي بالموافقة على بيع أصول مسيحية بالقدس لجمعية استيطانية

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على بيع ثلاثة أصول متنازع عليها تابعة للكنيسة اليونانية إلى جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية منهية معركة قانونية استمرت 14 عامًا.

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